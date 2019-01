El ballet Runa Kuna Wiñay actuará hoy en Jesús María

Esta noche el ballet jujeño Runa Kuna Wiñay será parte de la puesta en escena llamada "Argentina se levanta" que dará cierre al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María que hoy culmina en aquella localidad de la provincia de Córdoba.

La delegación de bailarines de nuestra provincia está integrada por 31 personas que viajaron a la provincia mediterránea el lunes y se integraron a los ensayos generales de la propuesta que juntará en escena a cuerpos de danza de distintos puntos del país. Además, cabe mencionar que integran la comitiva provincial especialmente invitados, alumnos de la Escuela de Danza "Secretos de mi Tierra" de Monterrico.

Carmen Yucra, quien junto a Mariano Robles dirige Runa Kuna Wiñay, en diálogo con El Tribuno de Jujuy contó que fueron convocados a ser parte de este elenco por el profesor Claudio Zamora de Córdoba y que integrarán un despliegue de danza que contará con cerca de 700 artistas que actuarán hoy en el anfiteatro "José Hernández", "estuvimos ensayando desde el mes de diciembre tal como lo hicieron los grupos de otros lugares de Argentina y vamos a presentar una coreografía con una canción con ritmo de chacarera de Soledad", indicó.

BALLET RUNA KUNA WIÑAY / EL CUERPO DE DANZA LOCAL ACTUARÁ HOY EN EL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA.

Y relató cómo fueron invitados a Jesús María, "este tipo de oportunidades se nos dan a través de contactos que fuimos haciendo durante nuestro recorrido artístico. Tenemos 15 años de trayectoria y ya hemos tenido participaciones en festivales importantes, estuvimos por ejemplo en Cosquín y fuimos representantes de Jujuy en el Festival de Laborde donde resultamos finalistas", expresó.

Cabe mencionar que el ballet Runa Kuna Wiñay llegó a Jesús María de forma totalmente independiente, "nosotros no somos una delegación oficial, no trabajamos por medio de Cultura de la provincia o del municipio, somos un grupo que se autogestiona a través del trabajo en distintas actividades que desarrollamos durante el año con alumnos del ballet juvenil y del grupo de padres que son los que apuntalan este tipo de proyectos. Decidimos manejarnos así porque alguna vez cuando solicitamos apoyo oficial no fue dado y nos perjudica en los tiempos para llegar a tiempo con los proyectos", aseguró.

Cabe mencionar que la academia de danzas que funciona actualmente en la Sociedad Española, organiza anualmente distintas propuestas artísticas, "como ‘Runitas’ -entre mayo y junio-, o ‘Viento norte. Suspiro de mi tierra‘ en el Mitre que este año tendrá su novena edición, o la Peña de los Runas o nuestro encuentro anual en el Mitre. Además participamos en distintos certámenes nacionales, toda una movida que luego nos abre puertas", detalló Yucra para finalizar.