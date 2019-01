El pequeño Catriel precisa de la ayuda de todos

Hace unos días se dio a conocer el caso de Catriel Burgos Guerrero, un niño de tan sólo un año, que viene dando batalla a la vida desde que tiene poco más de 4 meses.

Para colaborar se puede llamar a los teléfonos: 3884099501 (Laura Guerrero) y al 3884972196 (Emanuel Burgos).

Catriel nació el 15 de diciembre de 2017 y cuando tenía 4 meses los médicos le diagnosticaron leucomalacia. Desde entonces sus padres Laura y Emanuel hacen todo lo posible para que su pequeño tenga una mejor calidad de vida.

La leucomalacia es la muerte o el daño y el reblandecimiento de la sustancia blanca, parte interna del cerebro que transmite información entre las células nerviosas y la médula espinal, así como de una parte del cerebro a otra. En niños que padecen esta afección la zona del tejido del cerebro dañado puede afectar las células nerviosas que controlan los movimientos motores. A medida que el niño crece, las células nerviosas dañadas provocan la espasticidad de los músculos, tensión y resistencia a los movimientos. Los bebés con leucomalacia periventricular corren un riesgo mayor de presentar parálisis cerebral (grupo de trastornos que impide que el niño controle sus músculos normalmente) y pueden presentar dificultades intelectuales o de aprendizaje. La enfermedad puede presentarse sola o con una hemorragia intraventricular (sangrado en el cerebro).

A raíz de esto el pequeño no puede moverse como un niño de un año de edad, todavía no puede caminar debido a que tiene los pies para adentro, no puede sostener su cabeza ni tampoco sentarse.

El pequeño hace un mes y medio que se encuentra internado en el hospital "Arturo Zabala" de Perico, anteriormente lo estuvo en el Materno Infantil "Héctor Quintana" de nuestra capital y fue allí donde comenzó además de la leucomalacia el problema en sus pulmones.

Catriel no puede irse a su casa porque no puede respirar por sí mismo. En diálogo con Laura, la mamá del bebé dijo que "no sabemos bien qué es lo que sucedió con sus pulmones, él estaba en terapia intensiva porque ingresó con neumonía y el panorama se comenzó a complicar, los pulmones se empezaron a dañar y los médicos se vieron en la obligación de colocar un tubo por dentro y ahí se pincharon los pulmones. Los médicos no me supieron explicar si Catriel se movió un poquito y eso provocó que el pulmón se pinche y al tiempo se pinchó el pulmón izquierdo, además de que se contagió un virus hospitalario".

Para poder vivir el niño necesita de unos aparatos que fueron pedidos al Ministerio de Salud hace 5 meses, pero el viernes sólo llegaron un tubo de oxígeno y otros elementos. Su papá Emanuel comentó que "hoy (por el viernes) llegaron algunos elementos que pedimos al Ministerio de Salud, como ser el tubo de oxígeno, la aspiradora (el niño tiene una traqueotomía), entre otras cositas, pero aún nos faltan cosas que para mi hijo, son muy importantes", afirmó.

El bebé además del tubo de oxígeno y la aspiradora necesita una mochila de oxígeno (el mayor deseo de su mamá es poder llevarlo a la casa), también es necesaria una bomba de leche debido a que es la única manera del que el nene pueda alimentarse ya que tiene sonda.

Necesitan del filtro para la cánula de la traqueotomía para evitar que entre polvo y pueda respirar bien, válvula de fonación que es un filtro que va dentro de la cánula para que pueda salir un poquito de voz y un ombú en el caso de que necesiten reanimarlo a Catriel. Además de un aparato para controlar el pulso, jeringas y agua destilada.

EN PERICO/ LAURA Y EMANUEL NO SE SEPARAN DEL PEQUEÑO CATRIEL. ESTÁ INTERNADO EN EL HOSPITAL “ZABALA”.

Todos esos elementos fueron pedidos al Ministerio de Salud, pero ninguno de ellos llegó junto al tubo de oxígeno que recibieron el día viernes.

Laura, la mamá del pequeño, cuenta que "Catriel necesita de todos estos elementos para poder irnos a nuestra casa porque él no puede respirar por sí solo. Esta semana lo tuve cuatro días con fiebre, si bien está aislado, pero estando en el hospital puede contagiarse de cualquier virus y empeorar su situación".

Movida solidaria

"Todos por Catriel" es un grupo de vecinos que organizó un festival folclórico para este miércoles a partir de las 19 en el microestadio del club Talleres de Perico en el que actuarán La Cantada, Ufanos, grupo Y´sol, Cantores, Norteños, Signos, Daniel Valdez, Enrique Varela y bellet "Agitando pañuelos". La entrada es libre y gratuita. Dentro habrá urnas para aquellos que deseen colaborar con dinero. También se venderá de comida y lo recaudado será entregado a los padres de Catriel.

Una habitación

Uno de los mayores deseos de los padres de Catriel es poder llevarlo su casa y para eso necesitan de ayuda ya que no cuentan con los medios para poder brindarle una habitación en condiciones y evitar que contraiga algún otro virus. “Mi mayor deseo es poder llevarlo a mi casa, los médicos le dieron a mi hijo la esperanza de dos años de vida, entonces quiero poder disfrutarlo como cualquier otra mamá, poder llevarlo a la plaza, sacarlo a pasear y por eso necesito de la mochila de oxígeno y no tenerlo todo el tiempo en un hospital, quiero poder disfrutar de mi bebé”, expresó Laura.

Emanuel, el padre de Catriel, dijo que “para que podamos llevar a Catriel a nuestra casa necesitamos de una habitación en condiciones, es decir, que las paredes sean de cerámico para evitar la humedad en las paredes por lo que mi hijo tiene que cuidar su parte respiratoria”.

Para esto necesitan que quienes puedan colaborar con ellos lo hagan con ripio, cemento, pegamento para cerámicos y cerámicos.

Otra manera de colaborar con ellos es con pañales Huggies talle XG de color verde o amarillo, algodón, óleo calcárea, toallitas húmedas para bebés, gasas, leche Vital RR (alta recuperación).