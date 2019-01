Facturas "siderales" de gas preocupan a los tabacaleros jujeños

Varias aristas tiene consigo para solucionar la Cámara del Tabaco de Jujuy debido a una serie de problemas, como los apuntados por su presidente, Pedro Pascuttini. Los costos de las facturas de gas, el clima, el amarillamiento de las hojas de tabaco y el acopio del cual esperan que se fije pronto el precio para que "no se abusen las empresas con los problemas de los productores".

Gasnor se comprometió a no realizar cortes del servicio hasta el 31 de enero y también a analizar la propuesta de pago de productores.

El primero de los temas puntualizados por Pascutini fue el que viene bregando por una solución al tema del servicio de gas, motivo por el cual el viernes último mantuvo una reunión convocada por Juan Carlos Abud Robles, ministro de Producción; Patricia Ríos, secretaria de Desarrollo Productivo, y el gerente general de Gasnor con asiento en Tucumán, de cuya regional depende nuestra provincia.

"Nosotros pedimos el desdoblamiento de la factura, pero nunca fuimos escuchados, por lo que tuvimos que ir más fuerte y decir que si nosotros no teníamos una solución estábamos dispuestos a plantear una cautelar judicialmente para evitar los cortes del servicio. El problema es la imposibilidad de pagarlo porque las cifras que han venido son siderales, hay algunas facturas que oscilan entre los $ 500 mil, hasta de $ 1 millón y medio", detalló el presidente de la Cámara del Tabaco.

En ese sentido remarcó que "evidentemente eso es imposible de pagar por los productores porque estamos en un momento donde recién comienza el acopio y estamos con el precio del año pasado, no está fijado el precio actual y los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) recién van a ser transferidos durante el mes, por lo que es un bloqueo muy fuerte el que se produce en estos momentos de la cosecha".

"Por eso es que hemos realizado el pedido y al que Gasnor se comprometió a no realizar cortes del servicio hasta el 31 de enero. Y en ese lapso, también analizar la propuesta de pago presentada por la Cámara de Tabaco y el Ministerio de la Producción en una elaboración conjunta que hemos hecho, para todos los productores que tienen dificultades", dijo Pascuttini.

"Además de eso, también el ministro hará gestiones ante Enargas para poder incluir de oficio a todos los tabacaleros, en los beneficios que otorga la ley de micropymes para el pago de estos servicios. Eso atenuaría el monto y posibilitaría que lo podamos pagar, así que la Cámara quedó expectante, por lo cual la cautelar que íbamos a presentar quedó suspendida a esos efectos, veremos qué pasa la próxima semana (por la que se inicia hoy) y seguiremos muy de cerca todo este tema del gas", completó.

En cuanto a los beneficios que traerían a las micropymes según se refirió el ministro, dijo que "se pagaría el 50% de lo que sería el importe de la tarifa".

Otro de los temas señalados por Pascuttini fue fijar el precio del tabaco del que, indicó, "esperamos se defina el precio de la presente campaña para poder tener más plata para que los productores puedan mitigar sus obligaciones económicas".

Al respecto acotó que "estamos a la espera de que Salta llame a la próxima reunión por cuanto renunciaron los ministros de la Producción y la Secretaría de Agricultura de esa provincia. Ese fue un problema con que nos encontramos la semana pasada, porque nos teníamos que reunir el 18, por lo cual esperamos se haga lo más pronto posible, mientras tanto vamos a insistir".

Amarillamiento: calculan perder 7 millones de kilos

PLAGA / EL AMARILLAMIENTO ESTÁ HACIENDO ESTRAGOS EN EL SECTOR TABACALERO DE LA PROVINCIA.

Por otra parte, en cuanto a la problemática del amarillamiento de las hojas de tabaco del cual se estaba haciendo un relevamiento, Pascuttini refirió que “es muy serio porque más allá de lo que significa esta peste, este problema virósico tiene múltiples factores. Por ello es que estamos haciendo este relevamiento en el que ya llevamos 4 mil hectáreas registradas, lo que implica que hay 416 productores que han realizado su denuncia por efecto de esta plaga. Evidentemente es un problema serio porque es dinero que se invirtió para hacer la plantación. Hay un endeudamiento muy fuerte por parte de los productores y en contrapartida éstos no podrán vender su producto al acopio porque no lo tiene, y mucho menos tiene el Fondo Especial, ni tampoco un seguro. Esto hace que tengamos una preocupación muy fuerte y por ello se ha creado una comisión, precisamente para el tratamiento del amarillamiento”.

Acotó que “se está trabajando y se reunieron nuevamente el pasado martes, por lo que también seguimos muy de cerca el tema, porque se estima una pérdida calculada a grosso modo de 7 millones de kilos, lo que da la pauta de una situación muy complicada sobre todo para los pequeños productores”.

Asimismo, la Cámara ha planteado desde la misma aparición de la plaga, la necesidad de la emergencia económica y productiva de la actividad tabacalera. “La pedimos y también estamos a la espera de que eso se resuelva”, dijo Pascuttini. “Nosotros encaramos desde dos partes, primero: resolver lo agronómico porque el año pasado tuvimos cuestiones climáticas y condiciones totalmente adversas y contrarias a las que se dio este año y volvemos a tener ese mismo problema agronómico. Entonces, por un lado debemos saber el diagnóstico de qué se trata el amarillamiento y qué es; y por otro lado, lo que tenemos que hacer es buscar cómo resolver este problema de los productores. Por eso debemos buscarle solución a esos productores que están a la deriva con todos sus problemas, la Cámara está muy preocupada por esto, y estamos trabajando a destajo sin horarios para poder resolver todas estas cuestiones que están acuciando a la actividad tabacalera”.

Finalmente, refirió que “vinieron todos los problemas juntos: primero con los costos; luego los climáticos, mucha lluvia; después se agregó el tema del amarillamiento; el tema del precio; el del acopio y el de los recibos que vemos. Estamos preocupados precisamente para que se fije pronto el acopio para que no se abusen las empresas con los problemas de los productores y compren como están comprando. Entonces, realmente es un problema muy serio; por eso necesitamos destrabar todo y por eso la presión de la reunión del viernes para que se resuelva, o recurrir a la Justicia”.