Nike lanza la zapatilla "inteligente" con Bluetooth: cómo son y cuánto valen

Un un evento llamado "The future of Footwear", Nike presentó un nuevo concepto llamado Nike Adapt, que realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real, lo que permite dar consejos deportivos, y también vender más productos.



"Es el comienzo de un nuevo día", expresó Michael Donaghu, director de innovación global de calzado de Nike. El producto incluye sensores, acelerómetros y giroscopios que pueden proporcionar un panorama personalizado del rendimiento del cliente. Debido a esta tecnología de seguimiento y recopilación de datos, ofrece también una opción de privacidad, aunque si se opta por no compartir la información, "se pueden perder muchas de las capacidades del producto".

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



