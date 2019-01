Diego Maradona se despachó con una lluvia de críticas y una de sus víctimas fue Flor de la V, a quien denigró por su condición sexual. En medio de sus fuertes dichos, trajo a Cris Miró: “Yo con ‘Florencio’ nunca tuve un problema. Al contrario, ¿sabés quién fue el primero en defender al bando de ella? Yo, con Cris Miró, y con Juanito Belmonte y Enrique Pinti”, fueron las palabras del Diez.

Vanessa Show, íntima amiga y cercana a la fallecida vedette, que brilló en la década del ‘90, tiró una bomba al asegurar que el vínculo amoroso entre Diego y Criz si existió. Además, dio detalles precisos de la relación que tuvieron.

“Maradona no se puede olvidar nunca de Cris Miró. Yo a ella le puse la “chica 10”, 22 por 1”, comenzó diciendo Vanessa en una entrevista con RatingCero.

Luego la chica trans dio datos de cómo se enteró que su amiga estaba cerca de Maradona: “Yo la depilaba a Cris Miró. El teléfono de ella no paraba. A veces le pedía que lo apague un poco porque no podía trabajar. En un momento lo prende y él (Maradona) la estaba llamando. Esto fue en la década del ‘90. ‘¿Cómo está la Vanessa?’, dijo él y yo escuché. ‘¿Cómo está quedando?’, me preguntó y le respondí ‘muy bien’. Era vox populi que ella andaba con Maradona. Gays y no gays que le gustan los travestis hay en todos los estamentos. En todos lados”.

Peluca y chongos

La amiga de Cris Miró fue más allá y nuevamente sorprendió con su relato. “A mí no me vino nunca con nada porque le saco la careta en un segundo (Por el ex futbolist). ¿No lo encontraron vestido de mujer con los labios pintados, en Caballito, con unos chongos y una peluca verde? Qué mal gusto”, disparó Vanessa. Luego se refirió a Flor de la V, que no fue a fondo con ese tema al decir que tenía “muchísimo código”. “Ella sabe tanto o más que yo. Que no se haga la Sex and the City (la serie), bastante barro pisoteó. Que se saquen las caretas, que se dejen de hacer los intelectuales”, cerró la artista de revista.