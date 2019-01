¿Qué es el género fluido y quiénes se identifican así?

Mariángel Magaquian vive en Córdoba Capital, tiene 29 años y trabaja como responsable de comunicaciones en una empresa. Se autopercibe como de género fluido y sostiene que "el género fluido es poder pasar de ser hombre a mujer y de mujer a hombre. Es poder fluctuar en ambos espacios".

SaSa Testa, autor de la primera autobiografía de una persona de género fluido, Soy Sabrina, Soy Santiago. Género fluido y nuevas identidades, sostiene que una persona con esa identificación "es alguien cuya identidad autopercibida no se ajusta únicamente al universo femenino o al masculino, sino que atraviesa varias vivencias personales de género".

Hay personas de género fluido que prefieren que se refieran a ellos con pronombres en masculino y otras en femenino. Pero todes coinciden en que lo que mejor les hace sentir es el lenguaje inclusivo.

Añush Grati tiene 23 años y también se autopercibe como de género fluido. "A mí me pasa mucho de que si me están hablando en masculino o femenino, no reacciono porque me acostumbré a que me llamen elle. El neutro es donde más como cómode me siento", dice.