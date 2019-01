Argentina y Paraguay querían sacarse ventaja desde el primer minuto pero no lo conseguían. El calor reinante en Curicó hacía que el juego fuese malo y espeso. El equipo comandado por Batista lo intentaba jugando por abajo pero el buen hacer de los paraguayos llevaba a la albiceleste a tener que jugar en largo.

En el primer tercio del primer tiempo el juego fue calcado: Argentina lo intentaba y no podía, la pelota no corría y las contras de Paraguay podían ser peligrosas. Pero en un momento malo del partido apareció Mura, el jugador de Estudiantes de la Plata, para tirar un centro perfecto al medio del área que uno de los jugadores con más experiencia de la Selección Argentina se encargó de no desaprovechar. El cabezazo de MaxiRomero fue inapelable y ponía por delante a una albiceleste que hacía méritos para ello.

Pero después el partido se trabó. Argentina intentó seguir imponiendo ritmo y parecía que a Paraguay se le hacía largo el primer tiempo, pero en una jugada aislada llegó el empate. Tras un pase largo, Mura hizo una falta innecesaria en el borde del área que le dio la oportunidad a Ñamandú de convertir en gol. El '6' paraguayo le pegó de escándalo para que Roffo no pudiese hacer nada.

Solo con empuje llegaba Argentina en el inicio del segundo tiempo. No tenía un plan de juego marcado, solamente lo hacía a través de sus individualidades y si encima Paraguay cambió el chip, presionando, corriendo e incomodando, el inicio del complemento fue muy parejo.

La selección de Batista estaba paralizada por la presión guaraní y el técnico movió el banco de suplentes, se fue Moreno y entró Lo Celso, el hermano de Giovani, para intentar mover la pelota en el medio de la cancha.

La entrada de Lo Celso dejó una cosa clara: el de Rosario Central se juntó con Almada en el medio y la Argentina empezó a carburar. El de Vélez dejaba la izquierda y venía al medio para combinar y ahí sumaban situaciones de gol. Pero Batista no estaba contento y le daba más refresco al equipo con la entrada del jugador de Lanús, Pedro de La Vega, otro de los más jóvenes del equipo.

La entrada del jugador de Lanús le dio aire a la selección albiceleste por la izquierda. Durante los últimos minutos de partido Argentina lo intentaba y metía mucha gente en el área de Paraguay, pero la selección guaraní se aferraba al resultado, luchando contra el cansancio del primer partido.

Los centros de Argentina llovían desde la izquierda y desde la derecha, por lo que el técnico le dio entrada a Gaich para intentar cabecear algún centro. Romero fue el damnificado y Argentina lo intentaba.

El jugador de San Lorenzo tuvo el gol pero el arquero Huesca sacó una gran mano en el último minuto que le daba un punto importante a la selección de Paraguay. Argentina tiene que mejorar muchas cosas si quiere llegar al Hexagonal final y competir para meterse en el Mundial de Polonia.

