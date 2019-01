"Recuperar el encuentro con la gente"

¿Cuáles son los conceptos sobre conducción política que desarrolla en su seminario?

La militancia política a cualquier nivel implica formarse, tiene dos facetas fundamentales, incorporar la ciencia del arte de la ciencia política y además practicarla. La política como el amor exige una relación sensorial y como dijo el papa Francisco es esa cultura de encontrarnos. Ahora nos tenemos que preguntar a partir de qué nos permitimos encontrarnos. Yo creo que es a partir de objetivos comunes que nos permitan vivir mejor, ese debe ser el principio y después otra afinidades. Esto realmente es un proceso de encuentro con los vecinos que los vecinos, para que ellos tengan un lugar donde encontrarse. No un local político, porque un local político disuelve la intención o la capacidad. Se trata de tener la capacidad de construir aquello que el vecino necesita como ideal político.

¿Cree que es necesario profesionalizar la política?

No, a la política hay que entenderla y no aprenderla. Comprender que la política está arriba de las pasiones, las mezquindades y las necesidades. La política, como dice el papa Francisco es la mejor manera de practicar la caridad. En Buenos Aires en un obispado, nosotros tenemos el departamento de Juventud Política sindical donde damos este seminario. Muchos nos preguntan ¿cómo en un obispado? y digo sí, ¿cuál es el problema?. La gente que forma parte de la iglesia cristiana o que practica la doctrina social de la Iglesia debe buscar un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro puede ser una iglesia o la casa de una familia en un barrio. Es un lugar donde los vecinos puedan llevar sus ideas o propuesta y definir las prioridades de acuerdo a la realidad de sus familias. Puede haber un caso en el que alguien diga somos 15 y estamos todos desocupados, entonces conseguir puestos de trabajo es una prioridad para esa persona. Entonces lo que nos falta es un lugar donde encontrarse, dar testimonio y desde ahí empezar a construir lo que es la política. La política como la ve el peronismo es barriocéntrica o pueblocéntrica. Como la ve el liberalismo es imperiocéntrica, es decir desde la metrópolis. Es así que desde Buenos Aires alguien en un escritorio te dice lo que necesita la gente de Palpalá. Cómo hacen para saberlo? Sí, yo le pregunto al intendente o a cualquier autoridad en esta cuadra cuantos diabéticos hay, cuántos desocupados hay, tampoco saben. Entonces me pregunto ¿están gobernando? Yo creo que no. Hoy como vemos la política, el poder político no es político ni está gobernando. En ese encuentro con el barrio y en ese pensamiento inicia la génesis de la política para después llegar al plan de gobierno. Aquella democracia que nació en Grecia hace muchos años, le perdimos el rastro. Esto no es democracia.

¿Cuál es el gran desafío de los dirigentes actuales?

Volver a la policía, ese es el desafío. Perón para poder hacer la Revolución Justicialista pasó por cuatro etapas: la etapa doctrinaria, la toma del poder, la etapa dogmática y la institucionalización de la Revolución Justicialista. No fue un Gobierno peronista, fue una Revolución. Que no cambió solo sujetos. Por ejemplo, si volviera el kirchnerismo al poder van a cambiar los sujetos pero sigue la misma estructura, siguen los mismos ministerios, la misma legislación, la misma constitución, entonces cambiamos solo de sujetos. Como decía Perón cambiamos de collar para seguir siendo perros.

¿Cree que la pérdida de espacios del peronismo ocurrió porque no tiene dirigentes que tengan contacto con la gente?

Yo no creo que eso haya pasado porque hay mala voluntad. Hasta me animo a decir que no se conoce el proceso de construcción política. Perón para hacer la etapa doctrinaria hizo 27 mil plenarios con la gente, lo que le permitió acercarse a la gente y saber cuáles eran las preocupaciones del pueblo y a partir de ahí nació el primer plan quinquenal.

Sin el encuentro con la gente no se puede saber cuál es la demanda política, que es diferente a la dádiva. Evita decía que es necesario restituir derechos que le quitó la sociedad a la gente, no dar limosna, sino derechos, como el derecho a la vivienda y al trabajo. Creo que esto sí se puede hacer en la Argentina, en la que el problema es cultural, filosófico e ideológico. Filosófico por que se piensa desde el centro hacia afuera y no desde la periferia hasta el centro donde realmente vamos a enterarnos de la realidad de la gente.