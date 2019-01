Las cenizas de Jaime Torres descansarán en nuestra provincia

Tal como fue su voluntad antes de su fallecimiento, las cenizas de Jaime Torres descansarán en la tierra que tanto amó, en Humahuaca, en su pueblo. Juan Cruz Torres, su hijo, llegó hace unos días a Jujuy para cumplir con el deseo del gran maestro fallecido el 24 de diciembre pasado que eligió nuestra tierra para reposar eternamente. Así, el también charanguista en diálogo con El Tribuno de Jujuy, contó que el próximo jueves, al cumplirse un mes de la muerte de su padre, prevén depositar sus cenizas en la ciudad histórica durante una especial ceremonia. Además, destacó la vida, obra y el gran legado de su sobresaliente progenitor.

La realizadora Aldana Loiseau, compañera de vida de Juan Cruz Torres, dirigirá un documental sobre el maestro Jaime Torres.

En primer lugar mostró gran pesar considerando la triste situación por la que atraviesa, "son días muy particulares porque estoy transitando la pérdida de un ser querido, de mi padre, es algo afectivo que me toca muy de cerca pero su figura excede el sentimiento de padre e hijo porque Jaime Torres representó mucho artísticamente y musicalmente ya que tiene que ver profundamente con nuestra cultura andina", dijo. Y agregó que "los reconocimientos y las atenciones que han tenido tantas personas luego de lo sucedido habla de lo que él ha sido, no solo como artista sino como persona, como ser humano".

Luego anunció que el próximo jueves tienen prevista la realización de una especial ceremonia en la iglesia de Humahuca. Jaime Torres retornará a la tierra que tanto quiso esta vez para no irse jamás, "hemos hablando con el obispo de Humahuaca y haremos una misa para Jaime y una ceremonia para depositar sus cenizas. El deseo profundo de él siempre fue que sus restos estén en la provincia, en la ciudad de Humahuaca. Tenemos el orgullo que él quiso estar en Jujuy, que este haya sido su último deseo".

Y recordó emocionado la despedida a Jaime Torres en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires y a la que asistieron más de 500 personas. "Fueron muchos los músicos que se autoconvocaron, una cantidad enorme de amigos. Nos hemos sentido muy acompañados por los que allí estuvieron y por los que no pudieron estar en persona pero que nos hicieron llegar sus saludos", señaló.

JUAN CRUZ TORRES / EL HIJO DEL MÚSICO DURANTE LA DESPEDIDA A SU PADRE .

Jaime Torres fue el impulsor del Tantanakuy, ese encuentro de artistas de diferentes de puntos del país y también de otras latitudes con más de 40 años de historia en Humahuaca, un ejemplo de unión y fortaleza con identidad cultural. Al respecto habló Juan Cruz, "este es un año de duelo, teníamos pensado hacer el Tantanakuy en enero pero sentimos que no es el momento, seguro será más adelante. Pero la Casa del Tantanakuy sí está funcionado como centro cultural. Ese ha sido el sueño de Jaime, así que la casa está activa. Nos queda continuar con ese legado que tiene que ver con la enseñanza de nuestra cultura", relató.

En otro tramo de la charla honró la figura de su padre reconocido a nivel mundial por su enorme calidad como charanguista, instrumento al que ayudó a mostrar en la escena mundial, "me voy del rol de hijo y eso es fácil en el sentido que yo he trabajado con él he tenido la suerte de viajar por distintos lugares del mundo y del país y de haber compartido escenario con él. Rescato su profesionalidad, eso tan particular que destaca a las figuras y las convierte en grandes. Él fue como un amauta, como un sabio del pueblo, alguien que enseñaba a través del ejemplo, de la palabra y que a través de la música podía transmitir sus enseñanzas y realmente calar hondo en la sensibilidad de la gente", aseveró. Y aseguró que su recuerdo perdurará en el tiempo, "deja su legado a todo un pueblo, un legado que tiene que ver con el amor y el respeto a la música y a la cultura. Él es un ejemplo a seguir y seguramente muchos de los músicos de Jujuy siguen el camino marcado por el maestro".

Seguidamente contó que en muchos lugares quieren realizar espectáculos en homenaje a Jaime Torres, "surgen las propuestas pero es todo tan reciente que solo puedo hablar de planes. Pero es nuestra intensión seguir con su legado pero esto no va alejado ni del dolor, ni del sentimiento. Son sensaciones fuertes y encontradas. Con calma vamos a ir dándole forma a esto para que sea de la forma que el maestro se merece", indicó.

Y finalmente reveló que junto a su padre antes que su condición de salud se agravará realizó un relevamiento de su colección personal de instrumentos, "son más de 50, de él y otros de mi abuelo. Con ellos queremos hacer el Museo del Charango y el Museo de Jaime Torres en Humahuca", declaró. "Además, tenemos un registro audiovisual muy lindo de él mismo hablando sobre cada instrumento. Estamos pensando hacer un documental con este material", contó para finalizar.