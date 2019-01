El dólar abrió la semana con un incremento de 13 centavos

El dólar subió 13 centavos y cerró en $38,69 promedio en los principales bancos de la Argentina afectado por un bajo volumen de negocios debido al feriado en los Estados Unidos en el que se recuerda el nacimiento de Martin Luther King Jr.

En el segmento mayorista la divisa registró un alza similar, 12 centavos, y cerró en $37,70, dentro de los valores de la zona de no intervención del BCRA que hoy operó con un piso de $37,67 y un máximo de $48,68.

El impacto del feriado quedó registrado en el bajo volumen de negocios del segmento de contado en el que apenas se hicieron US$ 62,9 millones, sin operaciones en el mercado de futuros MAE.

Como dato de color y para dimensionar el bajo nivel de negocios de hoy, operadores del mercado destacaron que fue el más bajo transado en una rueda desde septiembre de 2015.

El mercado de futuros de Rosario, Rofex, también observó un escaso nivel de operaciones al totalizar sólo US$ 304 millones, de los cuales más del 41 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,21 y $39,50 respectivamente. Los plazos mostraron bajas promedio en el entorno de los diez centavos.

Con los valores alcanzados el Banco Central no necesitó intervenir en la plaza cambiaria, en tanto que convalidó una nueva baja en la tasa de Leliq que hoy quedó en 54,134% promedio.