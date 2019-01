ANMAT prohibió la comercialización de cosméticos infantiles e insumos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió a través de las disposiciones 623/2019 y 625/2019 el uso y la comercialización de 43 cosméticos y 6 productos medicinales.

La decisión se basó en que en algunos casos los envases de los productos anteriores "carecen en su rotulado de datos de inscripción del producto ante la ANMAT (Res. N° 155/98 y N° de legajo del establecimiento elaborador), datos del responsable de la comercialización y del listado de ingredientes" y en otros, "el envase carece en su rotulado de la marca, de datos del responsable de la comercialización y de la codificación de lote y vencimiento".

Los artículos que se publicaron este lunes en la disposición 623/2019 son los siguientes:

-Disney Minnie Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-HelloKitty Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Barbie FraganceUrban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Avengers Age of ultron – Marvel´s Avengers 2 coming soon, Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-BEN 10 Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Alcohol en Gel – Gel sanitizante con Gliter x 120 cc, Legajo 2325, Ms. Y Res. 155/98, Industria Argentina.

-Disney Elena of Avalor Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Disney Princesita Sofía Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Disney´s La casa de Mickey Mouse Fragance Urban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Doctora Juguetes FraganceUrban Style, Cont. Neto 120 ml, Industria Argentina.

-Belabin Jabón líquido Piña Humectante, Suave como las caricias de mamá, Cont. Neto 300 ml, Lote: 1353, Establecimiento elaborador N° 5926/98 – Legajo N° 2488, PRMS y AS Res. 155/98, Titular Jorge Catarozzi Ruibal – D.F Camargo 327 piso 2 Dto. C – Tel: (0336) 154521638, www.belabin.com.ar, belabin@belabin.com.ar, Industria Argentina.

Y de JALF ARGENTINA COSMETICA Y NATURALEZA los siguientes productos: loción humectante cont. neto 250cc., emulsión corporal miel y glicerina cont. neto 250 gr., loción astringente cont. neto 250cc., hierbas- enjuague capilar- brillo- suavidaddesenredante cont. neto 450cc., oleo fijador del color- restaurador de la queratina cont. neto 250 gr., crema de limpieza con gránulos (pulidora gruesa) cont. neto 250 gr., crema capilar colágeno y aminoácidos proteínas vital- reparación profunda por 250 gr., gel fuerte extrafijación fragancia similkenzo por 160 gr., gel extrafijador- secado brillante- no deja polvillo- simileternity, gel antipiojos con palo amargo- repele piojos y liendres-efecto húmedo- sin polvillo cont. neto 250 gr., loción para yesoterapia por 250 gr., loción antiséptica cont. neto 250 cc., champú suavizante cabellos secos pH 5,5 cont. neto 450cc., loción tonificante cont. neto 250 cc., bronceador factor de protección 15 filtro solar aloe vera- aceite de zanahoria cont. neto 250 gr., crema capilar placenta y aceite de tortuga, cabellos secos y dañados por 250 gr., nutrición capilar miel y almendras por 250 gr., crema capilar- barro vegetal siliconado cabellos secos y dañados por 250 gr., crema para manos con vitaminas "A" y "D"- nutre y repara la piel seca por 250 gr., hidratación intensiva- reafirmante, estimulante cont. neto 250 gr., bálsamo acondicionador cabellos secos pH 4 cont. neto 450 gr., gel reductor frío (criógeno)- envase para uso profesional, sin más datos, gel criógeno potenciado- reductor anti celulítico- envase para uso profesional, sin más datos, gel post depilatorio (manzanilla- aloe vera)- envase para uso profesional, sin más datos, quitaesmalte oleoso cont. neto 250 gr., emulsión de limpieza para todo tipo de piel por 250 gr., crema anti-age para el cuerpo- hidratante reafirmante por 250 gr., oxidante estabilizado 20 Vol por 900 cc., sin más datos, crema para masajes descontracturantes sedante muscular cont. neto 250 gr., desinfectante cloruro de benzalconio- envase para uso profesional, sin más datos, crema de masajes- cafeína y centella asiática reductora anti celulítica, cera depilatoria miel cont. neto 250 gr., sin más datos.

En tanto los artículos que se publicaron en la disposición 625/2019 son los siguientes:

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF OOS-818/ LOT 1740R80.2 MM X 25.4 MM SAGITTAL BLADE/ BLADE AND CUT THICKNESS 1.24 MM/ REPLACES: STRYKER 2108-118. Sterile R, vencimiento 10-2022/ U.S.A.".

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF ORST-133/ LOT 17EF122.5 MM X 6.4 MM RECIPROCATING BLADE/ BLADE THICKNESS 38 MM/CUT THICKNESS 51 MM REPLACES STRYKER: 5100-137-133. Sterile R, vencimiento 03-2024/ U.S.A.".

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF SM-3105/ LOT 180XM18.5 MM X 9.0 MM OSCILLATING BLADE/ BLADE THICKNESS 38 MM/CUT THICKNESS 48 MM REPLACES: STRYKER 2296-3-105. Sterile R, vencimiento 07-2027/ U.S.A.".

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF SM-3111/ LOT 17ZPY25.0 MM X 9.0 MM OSCILLATING BLADE/ BLADE THICKNESS 38 MM/CUT THICKNESS 48 MM REPLACES: STRYKER 2296-3-111. Sterile R, vencimiento 04-2027/ U.S.A.".

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF OOS-883/ LOT 17V1685.0 MM X 30.0 MM SAGITTAL BLADE/ BLADE AND CUT THICKNESS 1.24 MM/REPLACES: STRYKER 2108-183. Sterile R, vencimiento 06-2026/ U.S.A.".

-Una (1) unidad rotulada como "OMEGA Surgical Instruments, Inc./ REF ORST-134/ LOT 17EF227.0 MM X 6.4 MM RECIPROCATING BLADE/ BLADE THICKNESS 38 MM/CUT THICKNESS 51 MM/REPLACES STRYKER: 5100-137-134. Sterile R, vencimiento 03-2024/ U.S.A.".

En estos casos, la decisión se basó en que "en dichas muestras no se han observado datos del importador responsable en Argentina", "no se hallaron antecedentes de inscripción de los productos bajo estudio, ni inicio de trámite bajo las denominaciones que se imprimen en sus rótulos" o "no describen en su empaque los datos de registro ante esta Administración".

Fuente: diario Infobae