Suárez llegará a River como segundo refuerzo en 2019

Gallardo ya tiene su segunda adquisición y es el delantero de Belgrano, que anoche no jugó con la "T". Los detalles de un pase top."Oreja" dejó una marca en el Anderlecht y hace dos años y medio regresó al país. En el "millo" debe suplir la ausencia de Martínez - Mora

El mediocampista cordobés Matías Suárez se convirtió en jugador de River, luego de que los dirigentes del "millonario" llegaron a un acuerdo con sus pares de Belgrano, dueño de una parte del pase, y del propio futbolista.

El pase de Suárez le reeditará a Belgrano una suma "limpia" de tres millones de dólares, y el futbolista no pudo despedirse en el clásico ante Talleres en el estadio "Mario Kempes", dado que el entrenador Diego Osella lo excluyó por la venta concretada.

En las próximas horas el futbolista, de 30 años, se someterá a la revisión médica de rigor y luego firmará el contrato por tres años que lo ligará con la entidad "millonaria".

Tras la salida de Gonzalo "Pity" Martínez al Atlanta United de la Mejor Soccer League (MSL), el entrenador de Marcelo Gallardo le dio algunos nombres de jugadores a los dirigentes, entre ellos el de Suárez.

Luego de un llamado del propio Gallardo a Suárez, el jugador comenzó a abrir las puertas para su salida de Belgrano, club del que es hincha y del que surgió profesionalmente. Suárez marcó 10 goles en 67 partidos desde que regresó a Belgrano y en River peleará un puesto con Lucas Pratto, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco y Julián Alvarez, actualmente en el Sudamericano Sub 20. En su carrera Suárez jugó en Belgrano, en dos etapas (2006- 2008 y 2016-2019), mientras que estuvo 8 años en el Anderlecht de Bélgica.

En tanto, Gallardo prepara el once inicial para enfrentar a Unión de Santa Fe, mañana, en el partido pendiente de la fecha 12 de la Superliga, tras perder el sábado frente a Defensa y Justicia por 1-0, en otro cotejo postergado.

Lo que es casi seguro es que Gallardo rotará a algunos de sus jugadores, y es posible la vuelta al primer equipo de Leonardo Ponzio, aunque para eso alguien debe salir y el "candidato" está entre Enzo Pérez o Ignacio Fernández. El "Muñeco" debe regular el esfuerzo de sus jugadores, dado que el próximo domingo enfrentará a Patronato de Paraná en la reanudación de la Superliga.

Lo que resta saber es si también alternará los delanteros, más allá que Lucas Pratto y Rafael Santos Borré son los titulares, Gallardo no cuenta ya con Rodrigo Mora, y no puede tener a Ignacio Scocco -lesionado- ni Julián Alvarez, con la Selección Sub 20, y solo le quedaría la opción del juvenil Lucas Beltrán.