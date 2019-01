Scioli pidió "baños de humildad" en el PJ

El diputado Daniel Scioli consideró que el electorado "vota para adelante", al tiempo que abogó por "baños de humildad" en el peronismo y advirtió que la elección no "la va a ganar uno solo".

"Ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo con las complejidades que enfrentamos", aseguró Scioli.

El exgobernador bonaerense afirmó que "en el contacto cotidiano" los ciudadanos le dicen "no damos más".

"Estamos frente a una nueva contienda electoral y el gran desafío deben ser las políticas a consensuar por una coalición que se coordine para que la sociedad tenga una opción ante el camino que está proponiendo Cambiemos", señaló.

En declaraciones al diario El Cronista, Scioli afirmó que "el Gobierno sigue insistiendo en que este es el camino y creo que es el momento en el cual hay que plantear las cosas de otra manera".

"El próximo gobierno tiene que comprometerse a no volver a empezar de cero en la Argentina, que de una buena vez por todas tenemos que dejar de lado el péndulo de ir de un lado a otro", dijo.

Para Scioli, "es evidente que con la división de la oposición el Gobierno puede ganar en primera vuelta".

"Acá los famosos baños de humildad tienen que aparecer diciendo que nadie es más ni menos que nadie, y hay una responsabilidad que tenemos de aportar lo mejor de cada uno", puntualizó.

Además, sostuvo: "Creo que la gente cambia de gobierno cuando surge una propuesta sólida. Porque está claro que ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo mucho menos aún con la complejidad de los problemas que hay por delante".

"Hoy hay que hablarle a ese electorado independiente de desencantados con la expectativa que había generado este Gobierno", agregó.

Presión a Massa para una interna con Cristina

El diputado nacional del Frente Renovador Ignacio De Mendiguren le metió ayer presión al líder de ese espacio, Sergio Massa, para que participe en unas Paso con la expresidente Cristina Kirchner, de manera tal que "el que gana, gana, y el que pierde" la interna, "acompaña".

En esta línea, reveló que en un hipotético balotaje entre Cristina Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri, votaría por la líder de Unidad Ciudadana, en tanto que confesó que tiene "muy pocas diferencias" en términos económicos con el exministro y actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof.

"En un balotaje yo votaría a Cristina", anticipó en declaraciones a radio Caput.

De esta manera, De Mendiguren se sumó a otras figuras del massismo que vienen pujando en el seno del Frente Renovador para que el tigrense revea su decisión de competir electoralmente por fuera de la coalición que viene tejiendo el PJ nacional y Unidad Ciudadana.

"Mi opinión es que hay que armar unas Paso. El que gana, gana, y el otro acompaña", sostuvo.

Sobre la postura contraria a la unidad, que viene prevaleciendo en la discusión interna, resaltó: "Lo debatiremos. En los debates algunos pierden, otros ganan".

A apenas semanas del comienzo del año electoral, la interna del massismo se puso al rojo vivo a raíz de declaraciones de dirigentes que buscan la unidad electoral, como el intendente de Tigre, Julio Zamora, que desencadenaron la reacción de referentes refractarios a cualquier tipo de entendimiento con los K, encabezados por la jefa del bloque de diputados renovadores, Graciela Camaño.

Mientras se recalienta la interna del massismo con definiciones que astillan la cohesión del Frente Renovador, con el antecedente inmediato de la fuga que lideraron en la Cámara de Diputados Felipe Solá, Facundo Moyano y Daniel Arroyo, el propio Massa confirmó sus aspiraciones presidenciales.

La ratificación de la candidatura de Massa, quien venía jugando al misterio, se apresuró a partir del vuelo mediático que comenzó a tomar la posible postulación de Roberto Lavagna por el mismo espacio.

Moyano apuesta a la "unidad"

FACUNDO MOYANO / DIPUTADO POR EL FRENTE RENOVADOR.

El diputado nacional Facundo Moyano sostuvo ayer que "Sergio (Massa) lamentablemente sigue con la idea de constituir una oposición que no hace otra cosa que ser funcional a los intereses de Cambiemos".

El legislador recordó que él, junto a Felipe Solá y otros diputados, se fue del Frente Renovador justamente por no compartir la idea de una oposición dividida y enfatizó que, de cara a las elecciones de este año, "las diferencias tenemos que tratar de resolverlas y dejarlas en un segundo plano, porque hay que tratar de construir una sola oposición para ganarle a Macri".

Para el hijo del líder de Camioneros, Hugo Moyano, el espacio tiene que aglutinar a todos los sectores, "en base a ejes claros; que no solamente nos podamos constituir como un proyecto superador a Cambiemos, sino que podamos ser mejores de lo que fuimos nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del peronismo, del kirchnerismo".

"Sin dudas que Massa sería un candidato importante a gobernador para enfrentar a (María Eugenia) Vidal", opinó en declaraciones a AM 530. Y sobre Roberto Lavagna, el diputado dijo que "si quiere ser un dirigente" que forme parte del objetivo de "unir a la oposición y estar en un proyecto integrador; bienvenido sea".

Por otra parte, sobre el rol de la expresidenta Cristina Kirchner, para Moyano "es la que va a terminar definiendo en un porcentaje importante la elección, sea que juegue o no juegue, por la relevancia que tiene y el peso específico sobre su partido político".

"Hablé con ella hace como tres meses. Hablo con todo el peronismo y en particular con el kirchnerismo también", reveló.

Urtubey dijo que “hay que sumar a todos”

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, definió al exministro Roberto Lavagna como un dirigente “valiosísimo” y consideró que es posible sumarlo al sector del peronismo identificado como Alternativa Federal.

Para Urtubey, Lavagna tiene el “prestigio” suficiente como para encauzar un proyecto con niveles de consenso “por encima de los personalismos”.

“Lavagna es un dirigente que además tiene un acabado conocimiento de lo que la economía y la sociedad argentina demandan. Me parece valiosísimo que pueda ser una de las opciones de este espacio”, señaló.

En declaraciones al diario Ámbito Financiero, el gobernador salteño indicó: “Existe la necesidad de ir a un gobierno de coalición con un sistema semiparlamentario”.

“Hay que sumar a todos al sistema político. Hay que armar un consejo económico y social donde los distintos actores sean parte de un plan de desarrollo estratégico”, añadió.

Por otra parte, se manifestó optimista respecto de sus posibilidades en la próxima elección presidencial debido a que los argentinos “están buscando una opción que no sea ni (Mauricio) Macri ni Cristina (Kirchner)”.

“Soy muy optimista. La mayoría de los argentinos están buscando una opción que no sea ni (el presidente Mauricio) Macri ni (la senadora) Cristina (Kirchner) por lo que para nosotros es interesante ofrecer una alternativa”, manifestó.