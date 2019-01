Se prevén jornadas calurosas y húmedas

Después de varios días de lluvias y altos porcentajes de humedad, se espera una semana cálida, con temperaturas un poco más elevadas en la provincia.

Así lo confirmó a El Tribuno de Jujuy el meteorólogo Ignacio Nieva, quien aseguró que para los próximos días la humedad relativa mínima estimada rondaría entre un 46% y 50%, lo que provocaría la aparición de la sensación térmica de verano. "Probablemente la humedad sería mayor al 40% y la temperatura superaría los 26 grados", estimó.

Agrego que a partir de ayer ingresó al extremo norte del país una circulación de viento Norte que traerá temperaturas elevadas. "Por esta razón nos espera una semana bastante cálida desde el punto de vista térmico. Se esperan días y noches muy calurosas y pesadas".

A esto sumó que "durante esta semana ingresará por el sector sur una corriente de aire húmedo proveniente del Atlántico. Además, cabe destacar que la Alta Boliviana ha cambiado su posición y ha ingresado al extremo noroeste" por lo que remarcó que "para el próximo domingo se espera que la temperatura disminuya unos 4 o 5 grados".

Las temperaturas

Hoy la temperatura en la capital jujeña podría alcanzar una máxima de 30º y una mínima de 20º con cielo parcialmente nublado. Mañana el termómetro rondaría los 32º y 20º, y existe la posibilidad de algunas lluvias durante el día.

Para el jueves y viernes se estiman marcas similares, que rondaría entre los 30 y los 20º, y se esperan lluvias y tormentas en el transcurso de ambas jornada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que el panorama para el interior de la provincia sería el mismo: se espera una semana con tiempo cálido, húmedo y pesado para los departamentos de Palpalá y Perico, en ambas ciudades la temperatura rondaría los 29 y los 32 grados de máxima, mientras que en San Pedro el termómetro podría alcanzar los 34º, a diferencia de Humahuaca donde la temperatura apenas alcanzaría una máxima de 20º.

Recién para el domingo se espera un cambio de tiempo con sol.

Pese a la lluvia los turistas disfrutan los paisajes de Jujuy

El período de vacaciones propicia la llegada de numerosos turistas a la provincia, quienes realizan diversas actividades durante su estadía en Jujuy.

María López, oriunda de Famaillá, Tucumán, manifestó que pudo “recorrer Tilcara y durante el transcurso de la mañana estuve visitando las galerías y el centro de la ciudad capital”.

En igual sentido Rogel Estrada, quien arribó desde Tarija, expresó que hace 3 días se encuentra en Jujuy y “me parece una provincia muy bella y no me canso de visitarla. Yo suelo venir de visita una vez al año”, sostuvo.

Por su parte, Alejo Palladino, oriundo de Capital Federal, destacó que “hoy (por ayer) llegué a Jujuy y tengo pensado ir a conocer Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. Hasta el momento me encontraba acampando en Iruya, Salta. Tengo pensado quedarme a vacacionar hasta el 8 de febrero”.

Finalmente, Elisa Álvarez, vecina de El Carmen, afirmó que “he venido de visita a San Salvador, pero hace mucho que no lo hacía, por este motivo encontré a la ciudad muy cambiada y hermosa”.