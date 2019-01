Un 70 por ciento menos de cantidad de víctimas fatales

Tras una relevamiento que realizó el Observatorio Vial que depende de la Secretaría de Seguridad Vial se dieron a conocer datos estadísticos muy importantes que reflejan cambios notables en dos períodos analizados que son desde el 21 diciembre del 2017 al 21 de enero del 2018, y desde el 21 de diciembre del 2018 al 21 de enero del 2019. Lo más destacable es que hubo un 60% menos de víctimas fatales y se redujo un 13% la cantidad de accidentes viales.

Este estudio se dio a conocer tras haberse cumplido ayer un mes de que rige la Ley de Tolerancia Cero en la provincia de Jujuy, que tiene como principal objetivo disminuir la cantidad de siniestros que son provocados por conductores que consumen alcohol y estupefacientes.

Es importante destacar la cantidad de personas fallecidas que hubo durante el 21 de diciembre del 2017 hasta el 21 de enero del 2018, los datos afirman que fueron 20 en total en toda la provincia durante ese mes y 200 los accidentes viales aproximadamente.

Mientras que en este último mes solo fueron 8 -contando los tres fallecidos de ayer en Ledesma y La Quiaca-, una considerable diferencia desde que se aplica el protocolo de tolerancia cero. Con respecto a los accidentes fueron alrededor de 175 este último mes en Jujuy.

Cabe mencionar que el índice de personas fallecidas registra, no sólo a aquellos que perdieron la vida a causa de conductores que manejaban alcoholizados, sino que también entran aquellos que sufrieron un accidente a causa de imprudencias u otros motivos.

En el primer período se observa un total de 444 actas positivas, mientras que en el segundo ese número se eleva a 590.

Los controles vehiculares aumentaron casi el 40%. De un total de 19 pasaron a ser 28 en este último mes. De esos controles se inspeccionaron 2.535 vehículos en la primera etapa analizada y en la actual fueron 4.072. Otra diferencia notable.

En el primer período se observa que el 18% de los conductores se encontraban en estado de intoxicación alcohólica, mientras que el índice baja al 15% en el segundo.

Se probará hasta marzo

Tras ser aprobada, la Ley 6.082 de Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes para conductores entró en vigencia el 21 de diciembre pasado.

La primera etapa será hasta fines de marzo y consta en una prueba que realizará el Ministerio de Seguridad para constatar si la cantidad de conductores alcoholizados fue descendiendo. De acuerdo a eso evaluarán la necesidad de incorporar más equipamientos o no.

Piden más controles vehiculares para las fiestas de carnaval

La asociación “Estrellas Amarillas” que realiza una tarea muy importante para evitar esta problemática en la provincia de Jujuy pide que la ley siga vigente y que se refuercen los controles, en especial afuera de los locales bailables.

Con respecto a las fiestas carnestolendas que son numerosas en esta época, Julia Maigua, referente de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, remarcó que “lo ideal tiene que ser que afuera de cada evento haya control policial. Haciendo una Ley de Tolerancia Cero no puede ser que no haya, el otro día hubo un baile y cuando terminó se ve a la gente que sale en estado de ebriedad a manejar motocicletas y automóviles. Eso no puede pasar”.

En ese sentido manifestó que “lo único que me queda a mí es filmar para que la gente tome conciencia y sean responsables. No quiero tomar esa medida pero es muy importante que las personas aprendan”.

Los controles deben ser más estrictos, “la Ley de Tolerancia Cero dice eso, y más en esta época que hay más bailes, se los debe reforzar”, dijo.

Asimismo, aseguró que “este año se registraron personas fallecidas pero ninguna, por lo que se conoce hasta el momento, a causa del alcohol. Hay que seguir respaldando y reforzando esta ley con más controles y más concientización”.

Contención a familiares

“Estrellas Amarillas” también se encuentra abocada a un proyecto que tiene el fin de contener a las familias de víctimas desde que ocurre el siniestro, en la morgue y en todo momento.

También explicó que la oficina que ellos poseen en Gorriti 688 por el momento se encuentra cerrada pero en ese mismo lugar hay otras oficinas de abogados y otros profesionales que asesoran sobre esta problemática a las personas.

De igual forma, invitó a todos los que necesiten comunicarse con ella, pueden hacerlo llamando al número: 388-155233544.

El 37% debe pagar cerca de $40.000

La mayoría de los conductores que dieron positivo en el test de alcoholemia, este último mes, superaron el porcentaje de 1 grado de alcohol en sangre, por ende la multa que debieron o deberán pagar ronda los $40.000.

Fueron 216 personas en total las interceptadas por llevar esa cantidad de alcohol en la sangre.

Las demás con una graduación menor de alcohol también recibieron una multa.

En total 590 conductores dieron positivo.

Los montos a pagar se rigen según el valor del litro de nafta súper en las estaciones de servicio expuestas como unidades fijas (UF).

En caso de incumplimiento se fijaron sanciones graduales, que se aplicarán según el nivel de alcohol en sangre; mientras este sea más elevado, mayor será la multa.

De 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre la multa tendrá un valor proporcional de 100 a 300 litros de nafta súper YPF.

De 0,20 a 0,49 se fijará entre 300 y 500 litros; de 0,50 a 1 gramo la multa rondará entre 500 y 800 litros de nafta y si es superior a 1 gramo, entre 800 y 1.000 litros.

Se puede retener la licencia de conducir e inhabilitar al conductor de 2 meses a 2 años dependiendo el grado de la multa.

Si las infracciones se repiten, las sanciones serán más severas.