Científicos rusos afirman que un asteroide impactará con la tierra en 2068

Un gran asteroide impactará nuestro planeta en el año 2068, según investigaciones realizadas en la Universidad Estatal de San Petesburgo, en Rusia. Se trata de un cuerpo rocoso de 370 metros de diámetro, descubierto hace más de un década y bautizado Apofis 99942.

Los investigadores de la universidad rusa explican que el asteroide pasará en varias oportunidades cerca de la Tierra, y que el evento de mayor peligro ocurrirá en 2068. En ese eventual acontecimiento, el asteroide impactará a una velocidad cercana a los 37 mil kilómetros por hora.

Los científicos estiman que Apofis pasará cerca de la Tierra en 2029, 2044, 2051 y 2060. Otro encuentro entre la Tierra y el asteroide podría ocurrir en abril de 2036, aunque los sistemas empleados por la NASA encontraron que esa posibilidad es de tan sólo 4 en 1 millón.

