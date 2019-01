Se multiplican las plegarias por Sala a través de las redes sociales

La noticia de la desaparición del vuelo que trasladaba al exdelantero del Nantes FC de Francia hacia Gales para sumarse a su nuevo club Cardiff, que disputa la Premier League de Inglaterra, causó una fuerte conmoción en todo el mundo, sobre todo el del fútbol, que se vio replicado en las redes sociales.

El nombre del futbolista se convirtió en tendencia mundial en redes sociales como Twitter e Instagram, y en los últimos minutos apareció el hashtag #prayforsala (reza por Sala) para pedir por el delantero de 28 años que iba a debutar en la máxima categoría del fútbol inglés.

Desde el jugador sensación del momento Kylian Mbappé, hasta las leyendas como Gary Lineker y Thierry Henry, al igual que Ángel Di María, y futbolistas que militaron en el fútbol galo como el defensor venezolano Oswaldo Vizcarrondo y el uruguayo Diego Roldán se sumaron a los mensajes a través de sus cuentas de Twitter e Instagram pidiendo por la aparición con vida Emiliano Sala.

Incluso, el Nantes FC, cambió la foto de perfil de sus redes sociales, donde utilizaba el tradicional escudo institucional, y puso una foto del delantero argentino que soñaba con jugar en Independiente de Avellaneda.

Devastating news about Emiliano Sala. Wishing and praying for strength, courage and some good news for his family and friends.

Terribly worrying news that @CardiffCityFC’s new signing, Emiliano Sala was on board the small plane that has gone missing. Hopefully, somehow, they’ll be found and safe.