Un Zapla "alternativo" se mide a un mix del "albo"

Todos los cañones apuntan a resguardar la categoría en el Federal A y por ello esta noche a las 21.30 Altos Hornos Zapla y Gimnasia y Tiro en el duelo por la Segunda Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina en el "Emilio Fabrizzi" presentarán formaciones alternativas pesando en un futuro más aliviado debido a que ambos elencos se encuentran comprometidos con el puntaje del primer semestre y el próximo fin de semana, domingo 3 de febrero en Salta, comenzarán a disputar la reválida que tendrá sólo 8 "finales" a todo o nada y en el debut se enfrentarán entre ellos mismos.

El tucumano Luis Lobo Medina será quien comandará las acciones durante los 90' acompañado por Diego Fernández Rodríguez y José Farfor, también oriundos del "Jardín de la República".

Hasta anoche hubo incertidumbre por el escenario a disputarse el cotejo, pero al final la Policía cedió al pedido de Zapla a jugar en el "Emilio Fabrizzi", aunque no permitió el público visitante cuando ya se especulaba con "La Tablada". Debido a que el reducto "merengue" mantiene una habilitación provisoria que deberá levantar cumpliendo los requisitos de seguridad exigidos.

Y en medio de los compromisos futbolísticos que asumirán en el semestre los entrenadores priorizaron, tanto Roberto Saucedo en los palpaleños y Daniel Ramasco en los salteños, darle minutos a los jugadores que habitualmente son variantes. En el caso del local y entre sus titulares estará uno de los refuerzos, Robles y el arquero Torralba que parece haberse ganado el puesto para lo que resta disputar tras los 3 penales tapados en Catamarca cuando por esa vía venció 3 a 2 a San Lorenzo de Alem que lo depositó en esta instancia. Además, se apreciará el debut de Franco Ale, un juvenil con mucha proyección.

Mientras que en el mix del "albo" estará únicamente Cazula, como firme titular, que le dio el gol ante Juventud para lograr la clasificación.

Los otros duelos de ida

Siete partidos más, con el duelo entre los cordobeses Sportivo Belgrano de San Francisco y Estudiantes de Río Cuarto como el más destacado, le darán continuidad hoy a los cruces de ida de la Segunda Fase Preliminar del Federal A de la Copa Argentina de fútbol.

Esta fase de la competencia determinará a los 13 equipos del interior del país que jugarán la ronda final.

A continuación los cruces con los respectivos árbitros: A las 18 Deportivo Madryn vs. Sol de Mayo de Viedma, juez Esteban Nasier. A las 21 Crucero del Norte de Posadas vs. Boca Unidos de Corrientes, José Sandoval. A las 21 Atlético Paraná vs. Defensores de Villa Ramallo, Nahuel Viñas. A las 21.15 Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Adrián Franklin.

A las 21.15 Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Estudiantes de Río Cuarto, Gastón Monzón Brizuela.

A las 21.30 Douglas Haig de Pergamino vs. Deportivo Camioneros de Luján, Carlos Córdoba. A las 21.30 Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Sportivo Desamparados de San Juan, Jonathan Correa.

Y mañana se completarán los cotejos de ida, a las 21.30 Deportivo Roca de Río Negro vs. Alvarado de Mar del Plata, Bruno Bocca.