¿Qué fue lo que la motivó a hacer el libro “Geografía de Jujuy. San Pedro”?

Sentí la necesidad de que se hable de la geografía específica de San Pedro. Nosotros tenemos libros de historia pero no específicos de la parte geográfica y como soy licenciada en geografía me aboco a lo mío. Yo soy docente de Geografía tanto de nivel primario como de secundario y también tuve horas de Turismo y al estar al frente de esa materia me di cuenta que no había libros que hablen específicamente sobre San Pedro de Jujuy, de su geografía. Entonces lo que yo busco es promover en los alumnos la lectura comprensiva directamente del libro. El internet y las redes sociales ayudan mucho pero no hay nada mejor que abrir un libro y leerlo. Ese es otro de mis motivos, promover la lectura en los estudiantes. Que sepan cuál es la tapa, contratapa, pie de página, etc. En mi libro también toco un poco de historia pero se basa fundamentalmente en el clima, en los límites, la superficie, el suelo, su hidrografía, flora, fauna, economía y la incidencia de la caña de azúcar.

¿Por qué eligió específicamente esos temas para dar a conocer San Pedro?

Es necesario que la gente sepa el tipo se suelo, de relieve, de clima que tiene nuestra ciudad para entender por qué se pudo asentar el Ingenio La Esperanza en San Pedro. L a producción de la caña de azúcar se dio gracias a la geografía de la ciudad, al suelo y el clima propicios. Y gracias a ello empieza a crecer San Pedro junto a la llegada del ferrocarril.

¿Tiene algún otro libro o producción?

Hice dos libros más pero no los publiqué, tratan de la geografía en general. Hice cartillas para mis alumnos que las armé yo, las hice fotocopiar en una imprenta para dárselas a mis alumnos. Cuando comencé mi tesis, impulsora de esta obra, tuve que empezar a recopilar datos y ahí me di cuenta que faltaba un libro que hable específicamente sobre la geografía de San Pedro, porque no lo hay. Está solamente el Manual Estrada de 4º grado y otro más. Esta obra mía tiene todo, la flora, la fauna, el sistema hidrográfico, los ríos más importantes de Jujuy, sistema de riego, incluye también la parte geológica. Nuestro suelo es muy rico en humus y más.

¿Cómo vivió el proceso de producir y publicar un libro por primera vez?

Este es un libro de casi 100 páginas hecho a pulmón, costeado por mí. Gracias a Dios no me resultó muy oneroso monetariamente ya que después de 16 años de docencia aún tengo mi trabajo doble turno lo que me permite llevar adelante este proyecto. Y estimo que a mitad de año sacaré otro libro un poco más jugado.

¿Cuántos ejemplares serán impresos y a dónde se los puede conseguir?

Estimo que la semana que viene saldrán los libros. Calculo que haré imprimir entre 20 y 30 ejemplares, los que yo decidiré a qué instituciones serán repartidos.

¿Entonces no estarán a la venta en las librerías?

No. Es una producción sin fines de lucro por lo que serán donados. Enviaré un ejemplar a mi casa de estudios académicos que es la Universidad Nacional de Catamarca, donde me recibí. A todas las instituciones educativas de San Pedro, entre ellos el Instituto de Educación Superior (IES) Nº9 y el IES Nº7, también al Populorum de Ledesma ya que allí se mueve mucho el turismo y en Caimancito también dejaré uno. La obra será a color ya que contiene una gran cantidad de mapas e imágenes tanto de nuestra fauna y flora representativa de nuestra ciudad. Hay imágenes del lapacho colorado que es nuestro árbol típico y del yaguareté que es el animal que caracteriza a las Yungas.

¿Se realizará un acto de lanzamiento de la obra?

Sí, será durante los primeros días de febrero en la Biblioteca Popular. Participarán los directivos de las escuelas de San Pedro y de diversas instituciones como Región IV. Voy a hacer las invitaciones correspondientes a los invitados para que puedan participar de este lanzamiento. Me ofrecieron hacer la presentación en la Casa de la Cultura, entre otros espacios pero yo pienso que un libro tiene que presentarse siempre en la biblioteca de la ciudad, no hay mejor lugar. Los concejales me dijeron que en la primera sesión del año iban a proponer mi libro para que sea de Interés General Municipal, porque habla sobre San Pedro, ofrecimiento al que accedí, a pesar de considerarme una persona cero política. Esta obra fue autogestionada, no quise ninguna ayuda política porque siempre me manejé así. Todo lo que tengo y lo que hice fue por fuera de la política.