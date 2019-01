Se desconoce quien debe autorizar o no el pedido para enterrar los restos de Esperanza

Luego del pedido de grupos pro vida del cuerpo de la beba que nació hace 6 días a través de una cesárea prematura y que murió anoche en el hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" para darle sepultura, se desconoce quién debe autorizar o negar el pedido.

Cabe recordar que la semana pasada el Juzgado de Control Nº 4 habilitado en la feria judicial no había hecho lugar al requerimiento para se proteja exclusivamente la vida de la madre biológica de la beba, que es una niña de 12 años que quedó embarazada luego de ser abusada hace aproximadamente seis meses atrás en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Atendiendo la gravedad del caso, se creyó que no era conveniente que se interrumpa el embarazo a través de un aborto por lo avanzado de la gestación y por ello, había un amparo que debía resolverse justamente en la jornada de mañana.

Por otra parte nuestro diario pudo saber que la beba que nació, quedó internada y posteriormente murió en el nosocomio infantil, de forma momentánea quedó a cargo del nosocomio que depende del Ministerio de Salud.



Pero legalmente la voluntad de darle sepultura o no, correspondería a la decisión de su madre biológica, y en este caso en particular a los padres de la niña, según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro medio.

Además hay que decir que en este delicado y complejo tema estaba trabajando desde el comienzo de la investigación la Secretaría de Niñez y Adolescencia, para el resguardo de la niña y de la beba recién nacida y no el Juzgado de Menores.