Presidente del Cardiff responsabilizó a Emiliano Sala por la contratación del avión

Cuando la desaparición de Emiliano Sala trascendió, una de las primeras afirmaciones que se hicieron fue que el avión que lo trasladaba de Nantes a Cardiff era propiedad del presidente del club galés. Sin embargo, en el segundo día de búsqueda, eso fue desmentido.

El diario Wales Online logró comunicarse con Mehmet Dalman, el presidente del Cardiff City, quien aseguró que el Piper PA-46 Malibú que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha no es suyo y que fue el jugador argentino el que organizó el viaje de Francia a Gran Bretaña.

"Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los preparativos para su vuelo que, francamente, hubiese sido un vuelo comercial", aseguró Dalman, un banquero de inversión británico-turco-chipriota que llegó al club en 2013.

Además de indicar que Sala "rehusó e hizo sus propios preparativos", subrayó: "No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City".

"No estuvimos involucrados en la reserva del avión. Incluso, estamos tratando de tener certezas de lo que pasó. El club está investigando y nosotros también queremos respuestas", agregó.

A raíz de esta novedad, la investigación le apuntó a uno de los representantes de Emiliano Sala. Según el diario The Times, la aeronave era propiedad del escocés Willie McKay, pese a que estaba registrada en la empresa Southern Aircraft Consultancy.

McKay no es uno de los representantes del santafesino pero según los medios ingleses estuvo vinculado a su llegada al Cardiff desde el Nantes, por unos 17 millones de euros (19,3 millones de dólares). The Times intentó contactarlo pero el agente FIFA no respondió.

Por otra parte, Dalman le dijo a la BBC que no planeaban cambiar el próximo partido del equipo de la Premier League, previsto contra el Arsenal, para el 29 de enero, aunque su entrenador, Neil Warnock, está "en estado de shock".

"Neil es humano y está tan afectado como todos nosotros. Necesitamos seguir adelante y hacer lo correcto, pero en este momento hay un vacío de información, es muy inquietante", afirmó el presidente del Cardiff. El club galés marcha antepenúltimo en la Premier League, en zona de descenso.

Fuente: AFP