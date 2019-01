Reclaman 770 inmuebles que eran para jubilados

Jacqueline Campos de Reyna, jubilada y exvocal pasiva del Instituto de Seguros de Jujuy, denunció que existían 770 inmuebles pertenecientes al Instituto Provincial de Previsión Social (Ipps), cuyo destino era para jubilados que fueron otorgados para otros fines.

En 70 millones de dólares estaban valuadas las 770 propiedades en el año 1996, aseguró Campos de Reyna.

Existe una ley, la Nº 5.312 del fondo fiduciario para la administración de los bienes patrimoniales del Ipps que establece que ese fondo tiene el fin de administrar estos inmuebles para "garantizar la asistencia social de los jubilados de la provincia de Jujuy".

En relación a ese artículo de la ley, la mujer asegura que estas propiedades no fueron destinadas a la construcción de instituciones para el beneficio de los jubilados.

Antes de que exista la misma, manifestó que se reunió con el entonces gobernador, Guillermo Snopek, "tras un artículo periodístico me llamó para que me reúna con él. Instó a que trabajemos juntos en lo que implicaba la recuperación de los inmuebles", mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Siguió diciendo que "el 1 de junio de 1996 se transfirió la Caja de Jubilaciones de Jujuy a la Nación, y ahí fueron a parar los documentos, pero tras varios años de lucha, en el año 2000 logramos en la Cámara de Diputados que se me entregue la documentación que ellos poseían sobre los terrenos".

En esos documentos originales "estaban detalladas las características de cada propiedad y junto a profesionales que saben de construcción hicimos un relevamiento y nos dimos cuenta que había muchas irregularidades y faltaban inmuebles", mencionó.

En ese sentido, indicó que con el paso del tiempo, los terrenos "se fueron repartiendo y vendiendo sin que se construyan instituciones para los jubilados".

"Donde está ubicado el Juzgado Federal iba a ser una institución para jubilados, por ejemplo, como muchos otros lugares céntricos y en el interior también. Queríamos que en esos lugares se haga un hospital o un hotel", dijo Jacqueline Campos de Reyna.

Asimismo, comentó que en la década de los 90 junto al ahora gobernador, Gerardo Morales, realizó las gestiones para que las propiedades "vayan a parar al destino que correspondía. A pesar de que inicié esta tarea con Morales, de recuperar los bienes, intenté reunirme con él estos últimos meses y no logré hacerlo, no me quiere atender. Yo sólo quiero que se aplique lo que está establecido en la Ley Nº 5.312", dijo.

Sobre el destino de algunos de esos inmuebles expuso que "se están vendiendo terrenos en Alto La Viña que nos corresponden a nosotros, los jubilados. Le hice una carta al presidente Mauricio Macri para contarle la situación y me respondió, espero que esto se resuelva pronto".

Añadió que "ya le escribí seis cartas a Morales para que me reciba así poder hablar de este tema y que me diga porqué está repartiendo esos inmuebles".

Por último, mencionó que anteayer se reunió con la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara Aurora de Langhe de Falcone, para hacerle saber este reclamo, "ella muy gentilmente me recibió otra vez, siempre me ayudó con esto", remarcó.

Tras esa reunión, afirmó que logró dialogar con el secretario legal y técnico del Gobierno, Miguel Ángel Rivas, "me dijo que pronto se va a hacer algo con los jubilados, se comprometió", finalizó.