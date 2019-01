Rubén Rivarola insistió en priorizar la unidad en el PJ de Jujuy

El presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Armando Rivarola, continúa con sus contactos con diferentes dirigentes y grupos de militantes en esta capital y en el interior de la provincia. En todos los casos, insiste en la necesidad de priorizar un trabajo intenso, en procura de lograr la unidad de todos los sectores, de cara a las elecciones del corriente año.

Sobre el particular, Rivarola admitió, "muchos compañeros que oportunamente adhirieron a mi propuesta personal de buscar la candidatura a gobernador de la provincia, manifestaron su preocupación al escucharme pedir que nadie hable de candidaturas por el momento". A todos ellos, expresó el presidente del Justicialismo jujeño, "les digo que todo dirigente que ha pasado como yo por muchos de los cargos con que la política puede honrar a una persona, aspirar al máximo honor de conducir la Provincia, es un objetivo al que no se renuncia jamás y no renunciaré. Pero hoy por hoy, sin lugar a dudas, y como presidente de todos los peronistas de Jujuy, es mi deber postergar las conversaciones sobre la candidatura, y poner en primer lugar un trabajo sin desmayos por reconstruir la familia peronista, sus ramas femeninas, juveniles, gremial, los cuadros de profesionales y técnicos y todas y cada una de las juntas departamentales para vigorizar el interior en forma pareja con la capital".

Más adelante, detalló que "la reacción de los compañeros -y por qué no reconocerlo, no solamente de aquellos que se entusiasman con acompañar mi eventual candidatura- sino de todos los que quieren ir a internas partidarias y llegar a la elección general con un peronismo fortalecido, a mí me llenó de alegría. Eso me demuestra que en el PJ de Jujuy, la vocación ganadora está intacta y se está regenerando la voluntad de trabajar por Jujuy, por los más humildes, los más necesitados, como siempre fue. Para eso -insistió- , hoy hay que abocarse a la unidad. El segundo paso, nos encontrará dando batalla interna por la candidatura a gobernador, y luego, la contienda por Jujuy", finalizó el presidente del PJ.