Realizaron la primera extirpación de mamas a una persona transgénero en Jujuy

El Servicio de Ginecología del Hospital Pablo Soria, a través de su Jefe, el Dr. Américo Fabián Flores, informa los avances en estrategias quirúrgicas que se están desarrollando.

El Servicio de Ginecología del Hospital Pablo Soria comunica a la comunidad que se realizó la primera mastectomía bilateral (cirugía de extirpación de glándulas mamarias), cumpliéndose lo que ordena la Ley No. 26743 de Identidad de Género. Tal decisión se funda no sólo en el “libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género” (Art.2) y en su carácter de cirugía plástica, sino por la oportuna acción de reducción del riesgo de cáncer de mama, incrementado por los tratamientos hormonales, los cuales se encuentran encuadrados entre los factores de riesgo.

Asimismo, comunica que se ha programado una intervención de cáncer de cuello de útero con intención de preservación de fertilidad denominada “traquelectomía radical” con participación del Servicio de Anatomía Patológica.

Se trata de un procedimiento de alta complejidad y de gran interés médico, científico y social que ya ha sido realizado por este servicio

Dicho servicio ha resuelto informar sobre estos importantes esfuerzos, en conjunto con los demás servicios involucrados, para que la comunidad esté al tanto de los avances que en el terreno se llevan a cabo en el ámbito nacional e internacional. Destacamos la potencialidad de desarrollo en el terreno de Alta Complejidad, necesario para adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad. Para ello urge que las autoridades pertinentes retomen las políticas de dotación y formación de recursos humanos, de infraestructura y de instrumental dej alta complejidad, a fin de revertir el deterioro de las condiciones actuales de funcionamiento.

¿Qué es la mastectomía bilateral?

Afortunadamente en la sociedad actual cada vez está más aceptado que una persona no necesariamente tiene por qué estar contenta o sentirse identificada con el género con el que nació. Esto es lo que se conoce como “transgenero” o “transexualidad” (cada caso es particular) y la mayoría de las personas que, a lo largo de la historia, se dieron cuenta de ello y lo hicieron saber, fueron víctimas de una gran discriminación, no siendo aceptadas por la mayor parte de la sociedad y teniendo que hacer muchos esfuerzos para poder llevar a cabo los cambios en su cuerpo que hagan que se sienta realmente libre.

Hoy en día la operación de mastectomía es cada vez más común, tanto a nivel nacional como internacional, y ahora también en nuestra provincia, lo que significa un avance muy trascendental y ejemplar.

La intervención de mastectomía en sí trata de la eliminación del pecho en aquellas personas nacidas como mujer, que quieren convertirse en hombres físicamente. Para lo cual, no solamente es necesario reducir el volumen del pecho y eliminar las partes propias de la mujer de esta zona, sino también extirpar el tejido mamario, dejando sólo el pezón.

Fuente: La Voz de Jujuy