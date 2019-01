El hijo de Daniel Agostini difundió los mensajes que le envió Fede Bal

"Me parece que ya es momento de decir lo que sé de este muchacho", aseveró Chyno Agostini sobre su ex cuñado Fede Bal, quien mantiene un escándalo judicial con Barbie Vélez y Nazarena. Después de que el actor pusiera una medida cautelar para que Nazarena no lo nombre en televisión, el adolescente aseguró que tiene audios que comprometerían al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

"Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría. Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco. Tengo audios", contó Chyno.

Las palabras del joven -que se lanzó como cantante de trap- no le cayeron nada bien a Fede y se lo comunicó a través de mensajes de WhastApp, que Agostini publicó en Instagram Stories. La conversación comienza con un enlance que Bal le envió a su ex cuñado.

Fede: —Te lo avisé. Se van a contactar con vos mis abogados.

Chyno:—Yo no dije nada, hermano.

Fede:—Un abrazo grande.

Chyno:—Nada que ver.

Fede:—Elegiste mal.

Chyno:—Nada, dejá.

Fede:—Sí, mejor dejémoslo acá. Se van a comunicar con vos mis abogados.

Chyno:—Joya. De una.

Fede:—Ponete uno, Chino. Por las dudas. Abrazo.

Chyno:—¿Cómo? ¿Uno?

Fede:—Que te pongas un abogado así entre ellos arreglan estas cosas.

Chyno:—Ok.

"Brodersito, nunca dije una mentira. Quedate tranka que no voy a decir nada, perri. Lo decidí. Pero no digas que vas a poner un abogado cuando nunca te difamé", agregó Chyno en la red social y también mostró la conversación que mantuvo con alguien de confianza: "No te preocupes por lo que dijiste. No te puede hacer nada legalmente, más que pedir un bozal legal. Pero no te va a poder hacer juicio ni sacarte plata".

Fuente: Infobae