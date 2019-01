Saucedo: "La reválida es más importante"

El orientador de Zapla dio su punto de vista por la última victoria en casa que cortó una larga sequía de local, pero no desvía el objetivo.

Roberto Saucedo, entrenador de Zapla, dialogó tras la victoria 1 a 0 sobre Gimnasia y Tiro en el partido de ida en Palpalá por la Fase Preliminar Regional de la Copa Argentina y mostró firmeza al decir, "estamos en buen camino y encontrando un estilo de juego, una manera de expresarse dentro del campo de juego. El desafío era buscar otra manera de jugar y manifestarse y a partir de allí justificar el resultado. En el fútbol no hay que conformarse y lo primero es buscar el funcionamiento y después buscar la victoria a través de eso y esa ecuación se dio aquí y fuimos justos ganadores", señaló al enterarse que los siderúrgicos no ganaban en casa desde el 11 de noviembre cuando le ganó 2 a 0 a San Martín de Formosa con Corrales como DT.

El técnico "merengue" no titubeó a la hora de hablar sobre la revancha con el "albo" y las prioridades del semestre diciendo, "vamos a ir a jugar así con los chicos que están aquí, inclusive los juveniles que son de Palpalá y están buscando un lugar. No nos tenemos que desviar del objetivo, el equipo fuerte jugará la reválida y los alternativos van a tener la oportunidad de mostrarse y tiene crédito para ir a Salta", agregando, "a mi me trajeron para jugar la reválida y ahí nosotros defendemos la categoría. Es el torneo más importante que tiene Zapla en este momento, hay que decidir, por eso se presentó un equipo alternativo y Gimnasia y Tiro hizo lo mismo. Estoy contento porque todos pudieron mostrarse ante su público y algunos debutaron. En el contexto general fue una noche positiva".

En un detalle pormenorizado Saucedo dijo que "Noriega hizo un gran trabajo, Navalón jugó muy bien incluso se desdobló de lateral volante, Casarino estuvo muy bien, la tenencia de pelota de Guzmán y Cartello, más Galarza sirvió para acentuar ese protagonismo y hasta el final no abandonamos el estilo que me deja satisfecho. Jugamos como lo planificamos, sin desesperarnos, intentando priorizar la superioridad numérica, tuvimos 3 o 4 chances para convertir y en el final llegó el gol".

El 31 será el sorteo en AFA

El próximo jueves 31 del corriente mes será el sorteo de la Fase Final de la Copa Total Argentina 2019. Tal es así que desde las 12.30, se conocerá cómo estará conformado el cuadro principal y cuáles serán los encuentros correspondientes a los 32avos del certamen que tiene como campeón defensor a Rosario Central.

La sede del cónclave será el estadio de Futsal del predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

Actualmente se disputan las instancias preliminares de la Copa Total Argentina 2019. Y serán 13 los representantes del Torneo Federal A en un cuadro principal que tiene a 51 miembros confirmados.

La Fase Final estará conformada por 64 equipos: 26 de Primera División, 12 de la Primera B Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D y 13 del Torneo Federal A. El cierre de la Primera Fase Preliminar Regional definió los 13 encuentros correspondientes a la siguiente instancia que permitirá conocer a los últimos integrantes del cuadro principal de la Copa Total Argentina.

Entre ellos Altos Hornos Zapla como único representante jujeño en el certamen federal que trasciende fronteras por la relevancia adquirida en este últimos años.

En caso de pasar de instancia en Salta será la segunda vez que el "merengue" acceda al cuadro principal debido a que en 2015, estando en el Argentino B, llegó a enfrentarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata en Formosa, pero previamente, en un sólo partido, tuvo que eliminar primero en Palpalá a Tiro y Gimnasia de San Pedro y Mitre de Salta y luego casualmente al "albo" salteño" en el "Gigante del Norte".