Suárez habló en River

El delantero cordobés Matías Suárez, nuevo jugador de River Plate, ayer arribó a Buenos Aires y se realizó la revisión médica y por la tarde se sumó a los entrenamientos del plantel en Ezeiza luego de la firma del contrato.

"Llego con mucha humildad y trabajo, es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar ya que River es un equipo tan grande, es lo mejor de América". Y agregó sobre el pedido del entrenador "millonario" Marcelo Gallardo: "Que te llame Marcelo es muy importante y a mí eso me ilusionó mucho, no le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío".