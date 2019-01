La víctima compartió un video en las redes donde contó todo lo ocurrido. "No puedo borrarlo de mi cabeza", expresó.

Intentaron violarla y como no pudieron, tiraron a su hijo al río

El dramático relato de la mujer que denunció un intento de abuso sexual causó conmoción en Córdoba. "Quisieron matar a mi hijo" dijo angustiada.

La víctima compartió un video en las redes donde contó todo lo ocurrido. "No puedo borrarlo de mi cabeza", expresó. Una joven compartió a través de las redes sociales un video en el que denunció que sufrió un intento de violación tras ser sorprendida por dos hombres mientras iba en bicicleta junto a su hijo de dos años en Córdoba. Al no poder concretar el abuso, la víctima contó que los atacantes tiraron el nene a un río.

"Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo", relató Nadia Müller, de 23 años, en referencia al ataque que ocurrió en el mediodía del martes en la Costanera de Río Segundo.

Tras hacer la denuncia en la comisaría de la ciudad, la víctima subió a su cuenta de Facebook una grabación donde contó el trágico episodio que vivió. "La verdad es que si hice este video es porque siento que muchas mujeres estamos sufriendo mucho tipo de violencia. Gracias a Dios no pudieron violarme, sí me golpearon mucho, pero intentaron hacerme un daño más grande que fue meterse con mi hijo", expresó.

De acuerdo a la víctima, el ataque ocurrió cuando volvía a su casa después de vacunar a su hijo. En una parte del trayecto se le aparecieron dos hombres en una moto y la amenazaron con un cuchillo hasta llevarla a un barranco que estaba lleno de árboles. Fue ahí donde quisieron abusarla.

"Quisieron sacarme la ropa y cortarme con la misma arma que amenazaban a mi hijo", describió. Además, la mujer aseguró que intentaron ahorcarla tres veces con un cable pero no lo lograron "porque apretaba la mandíbula".

Luego, Müller detalló entre lágrimas que la golpearon fuerte en la cabeza con un tronco y que el hombre que tenía a su hijo le dijo "ya que no te pudimos hacer daño a vos, mirá lo que le hacemos a tu hijo".

En ese momento, los atacantes tiraron al nene por el río hasta que fue finalmente rescatado por la joven. "No puedo borrar de mi cabeza la imagen de mi hijo cuando se hundía en el río, y casi se ahoga", relató. Después de hacer la denuncia en la comisaría de Río Segundo, las víctimas del ataque recibieron asistencia médica.