El pedido de Lionel Messi en el caso Emiliano Sala

El delantero y capitán del Barcelona solicitó públicamente que no se abandone la búsqueda de su compatriota

Luego de conocerse la decisión de las fuerzas que están encargadas de investigar lo ocurrido con el avión Piper PA-46 Malibu que trasladaba al futbolista Emiliano Sala, fue la familia del delantero la primera en mostrarse en contra.

Romina, que actualmente se encuentra en Gales, con lágrimas en sus ojos solicitó en conferencia de prensa que no se abandone la búsqueda de su hermano. "Siento que están vivos. Pido que no paren de buscarlo. Emiliano es un luchador, sé que no se rindió", sostuvo.

Tras estas palabras, el mundo del fútbol salió a apoyarlos. El hashtag #NoDejenDeBuscar se transformó rápidamente en tendencia, impulsado por los colegas de Emiliano; muchos de ellos ex compañeros y amigos, como el uruguayo Diego Rolan o Valentín Vada, mediocampista del Burdeos que hizo el mismo camino que Sala, a partir del Proyecto Crecer.

El último en respaldar este pedido de la familia Sala fue Lionel Messi, mediante una historia de Instagram. "Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió el capitán del Barcelona, utilizando el hashtag #PRAYFORSALA y una foto del goleador cuando defendía los colores del Nantes.

Personalidades del mundo del fútbol como Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, Juan Pablo Sorín y Nicolás Otamendi también grabaron videos solicitando la reanudación de la búsqueda de Emiliano Sala en la zona del Canal de la Mancha.