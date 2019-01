Dólar cerró la semana a $38,18

El dólar bajó en la semana 38 centavos y cerró en $38,18 promedio para la venta al público mientras que en el segmento mayorista, la caída fue de 55 centavos respecto del viernes pasado y finalizó hoy en $37,03, unos 68 centavos por debajo del piso con el que hoy operó la zona de no intervención del Banco Central.

De esta forma y pese a una nueva intervención del BCRA en el mercado de cambios con la compra diaria de US$ 50 millones, el dólar mantiene la tendencia bajista.

"Los ingresos desde el exterior forzaron la baja diaria (37 centavos) más importante desde noviembre del año pasado y alejaron al tipo de cambio mayorista en forma significativa del límite inferior de la zona de no intervención oficial", indicó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Por su parte, el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el BCRA "no solo no puede mantener el nivel de cotización para que no se vuelva a atrasar el valor del dólar mayorista, sino que cada vez se agrava mas la situación para el exportador y favorece al importador" y precisó que desde el 10 de enero el dólar rompió la zona de no intervención y que desde entonces la entidad monetaria lleva comprados US$ 390 millones.

Para revertir las consecuencias de un dólar en baja según Izzo, "la única solución que ven los operadores del mercado, es con una baja más fuerte de la tasa de interés implícita de los activos financieros, que actualmente van desde el 45% hasta el 56% y que pilotea el BCRA con sus medidas para tratar de bajar la inflación".

El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$ 855,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 10 millones.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.157 millones, de los cuales más del 45 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,355 y $ 38,55 respectivamente. Los plazos mostraron bajas, en línea con la baja del spot, desde 37 los cortos hasta 50 centavos en los más largos.