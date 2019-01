Huracán y Central en un duelo interesante

El local no tendría variantes y pondría en cancha a los mismos once que jugaron frente a San Lorenzo, con los dos refuerzos Silva y Barrios.

Huracán recibirá hoy a Rosario Central en un partido válido por la decimosexta fecha de la Superliga en el cual buscará regresar a la victoria para quedar cerca del líder Racing.

El encuentro se disputará a partir de las 17.10 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Huracán tiene 27 unidades, está a nueve del elenco de Avellaneda y viene de igualar sin goles en el clásico frente a San Lorenzo en el partido que había sido postergado en la decimotercera jornada de la Superliga.

Además de la vuelta del entrenador Antonio Mohamed, el conjunto de Parque de los Patricios sumó tres caras nuevas para la temporada, los futbolistas Lucas Barrios, Antony Silva y Javier Mendoza.

Si bien aún no lo dio a conocer, el técnico no haría variantes y pondría en cancha a los mismos once que empezaron jugando frente a San Lorenzo, por lo cual serían de la partida dos de los refuerzos: Silva y Barrios.

Rosario Central es uno de los equipos que más jugadores sumó para esta temporada ya que arribaron: Fabián Rinaudo, Jarlan Barrera, Claudio Riaño, Agustín Allione, Duvan Vergara, Nahuel Molina Lucero y Jonás Aguirre.

El elenco rosarino viene de perder por 1 a 0 frente a Racing en un amistoso de pretemporada y para visitar a Huracán el técnico Edgardo Bauza todavía no definió al once titular aunque se estima que habrá dos de los refuerzos en cancha. Se trata de Rinaudo y Barrera mientras que no se descarta que también sea de la partida Claudio Riaño, quien pelea por un lugar en la delantera con Germán Herrera ya que Fernando Zampedri no jugará.

Las posibles formaciones

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Carlos Araujo; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi, Andrés Roa; Lucas Gamba y Lucas Barrios. DT: Antonio Mohamed.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Diego Becker, Jarlan Barrera, Jonás Aguirre; Germán Herrera o Claudio Riaño. DT: Edgardo Bauza.