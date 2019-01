Juan Guaidó pide "permanecer en las calles, movilizados"

Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), reapareció en la jornada de ayer en público en Caracas y llamó a sus compatriotas a mantenerse "en las calles, movilizados" hasta que el "usurpador" Nicolás Maduro se vaya del poder y un gobierno de transición llame a elecciones "libres", tras lo cual advirtió que una eventual detención suya "sería el golpe".

En un discurso de alrededor de 40 minutos en una plaza del barrio caraqueño Chacao, Guaidó hizo reiterados llamados a las fuerzas militares y de seguridad para que "vengan para este lado, que hay una oportunidad de Patria" y pidió a los ciudadanos que "hablen con el militar amigo, conocido, para que vea que ponerse del lado de la Constitución aglutina, da fuerza".

En su primer discurso tras jurar como "presidente encargado" y después de dos días en los que no se supo su paradero, Guaidó anunció un fin de semana "con dos tareas poderosas", la primera de ellas mañana, con asambleas populares "para homenajear a las víctimas" de las marchas "y avanzar en el proceso de organización".

"El domingo, que cada uno de ustedes baje la ley de Amnistía que votó la AN, la imprima y llévenla a militares amigos, conocidos. Les estamos estrechando la mano. Que se den cuenta que esa ilegalidad que hoy usurpa (el Palacio) Miraflores, no puede pagar ni una cuenta", exhortó Guaidó.

En varios pasajes de su discurso, habló de tres pasos claves: "que el usurpador deje el cargo, se establezca un gobierno de transición y tengamos elecciones libres". Y resaltó la capacidad de movilización de los sectores antichavistas al subrayar: "Creen que nos vamos a cansar, que esto se va a desinflar. Pero acá nadie se cansa ni se rinde".

Varias veces interrumpido por aplausos y gritos, de traje oscuro, Guaidó enumeró los países que reconocen su presidencia, cuestionó a los que "están encajonados, atrincherados en Miraflores" y reclamó que "no se dilate más lo que es obvio y evidente".

Un rato antes, se había conocido una entrevista en la que consideró que podría ser detenido por arrogarse la jefatura del Ejecutivo pero expresó que su temor no es por él sino "por la gente, que lo está pasando mal".

"Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no; golpe sería si me llevan, eso es un golpe", dijo luego en la plaza.

Guaidó anunció el miércoles que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado tras señalar que se aferraba a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

“La legitimidad es tan importante como la confianza”

Guaidó leyó la lista de países y organizaciones que reconocieron su presidencia, aunque incluyó a varios de Europa que, en verdad, cuestionaron el mandato de Maduro sin expresar abiertamente la aceptación del jefe de la AN.

“La legitimidad es tan importante como la confianza. Trabajamos para resolver los problemas de la gente, y en apenas dos días logramos lo que ellos no pudieron en 6 años: que llegue la ayuda humanitaria”, destacó, sobre los 20 millones de dólares que con ese carácter enviará el gobierno de Estados Unidos.

Al volver una y otra vez a hablarle a los militares, les pidió “un examen de conciencia” y a “los familiares de los militares” los instó a “llevarles el mensaje de que viene algo distinto”, para después adelantar que buscará que “los cubanos se retiren de los puestos de decisión” de las Fuerzas Armadas.

“De temor, ni un segundo. Hay un pueblo fuerte y unido”, expresó Guaidó, que concluyó con una cita a versos de Pablo Neruda, de reconocida militancia comunista: “Como dice el poema, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera”.

Confiado en el desenlace que tendrá la crisis en su país, Guaidó expresó en que “no serán en vano las víctimas” mortales que quedaron de las manifestaciones, y tuvo también palabras de elogios “para los presos políticos, los mártires, entre los que nombró a Freddy Guevara, Leopoldo López y Daniel Ceballos.

“Venezuela despertó de la angustia de creer que estaba obligada a vivir así. Despertó para hacer realidad sus sueños”, acotó.

Condena de Rusia

El canciller ruso, Serguei Lavrov, condenó y calificó ayer de “inadmisible” y contraria a la carta de la ONU la postura de Estados Unidos “y de quienes les siguen ciegamente” sobre la situación en Venezuela.

Es “una conducta inadmisible, que sabotea los principios de la carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales”, dijo Lavrov en Marruecos, donde ayer efectuó una visita de trabajo dentro de su gira por el norte de África.

El canciller ruso calificó la posición de Estados Unidos como “una política destructiva” porque significa “un llamamiento directo al golpe de Estado” y supone una “injerencia en los asuntos internos de los países”, reportó la agencia de noticias EFE.

Mortalidad infantil

Un estudio realizado por dos universidades venezolanas y publicado por una importante revista médica reveló que el empeoramiento de las condiciones sociales y sanitarias en Venezuela provocó también un aumento de la mortalidad infantil hasta alcanzar niveles de la década de los noventa. Aunque desde 2013 el gobierno no publica datos de mortalidad infantil, un grupo de expertos, entre los que figuran dos académicos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, ambas con sede en Caracas, analizaron otras estadísticas para dar forma al estudio. Así, después de analizar los datos entre 1985 y 2016, detectaron un punto de inflexión en 2009, cuando se revirtió la reducción de la tasa de mortalidad infantil.

España “no tiene moral”

España instó ayer al gobierno de Venezuela a convocar elecciones libres en un plazo necesariamente corto, lo cual fue rechazado en duros términos por el presidente Nicolás Maduro, quien subrayó que ese país europeo “no tiene moral para poner un ultimátum”.

“Nos plantamos frente a España, ante su racismo, ante su discriminación. Vamos a derrotar a esa clase política que desprecia a Venezuela”, añadió Maduro en una larga conferencia de prensa ofrecida en Caracas.

Maduro recordó que las actuales autoridades de España “repiten el guion” que siguió José María Aznar en 2002, cuando Hugo Chávez resistió a una intentona golpista.