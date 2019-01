Psicología: las tecnologías cambiaron el vínculo entre el profesional y el paciente

El contexto que hoy atraviesa la sociedad con la suba de las tarifas, el aumento en el precio de los alimentos y el incremento en el costo del transporte, es causante de preocupaciones y sensaciones que terminan con un cuadro de estrés y depresión ante las situaciones que le toca atravesar al sujeto en particular.

Se recomienda a los pacientes que, antes de acceder a una sesión, soliciten la matrícula profesional del profesional al que concurren.

El no poder llegar a fin de mes en los gastos económicos, los tratos laborales, familiares, hasta viajes en medios de transporte, son otras de las situaciones que también influyen en el estado de ánimo de una persona. Y en esto, el rol de los psicólogos es la variante médica para poder tener un acompañamiento y asesoramiento.

Argentina es uno de los países con más psicólogos y en el que más gente concurre a estos profesionales. Lo llamativo es que muchas personas no solo llegan por derivación clínica, sino también por voluntad propia. El Tribuno de Jujuy realizó una consulta para conocer los cambios que se produjeron en el modo de comunicarse y la forma que en que se llevan a cabo las sesiones, ya que las nuevas tecnologías han modificado el vínculo entre el paciente y el profesional, pese a que no se ha perdido el contacto cara a cara.

Los motivos de consultas y sesiones han ido variando en el tiempo principalmente porque la sociedad cambió y por lo tanto las experiencias y los vínculos sociales también. Hay varias causas por la que una persona pueda concurrir a una consulta con un psicólogo, las más frecuentes son: situaciones de estrés, nerviosismo, sufrimiento, ataques de pánico, ansiedad, a fin de ser escuchados y respaldados.

En relación a las formas de comunicación entre el paciente y los profesionales, estas también han sufrido una transformación. Hoy algunos psicólogos utilizan las herramientas tecnológicas como WhatsApp para resolver algunas cuestiones urgentes o bien mediante videos llamadas vía Skype a fin de no perder contacto.

"Generalmente a las personas que siguen el tratamiento vía Skype o vía telefónica, primero nos conocimos personalmente, hay chicos que por ejemplo se van a estudiar a otras provincias y continuamos con el tratamiento por internet", comentó la psicóloga Lucrecia Oviedo (MP 578).

La profesional consideró que esta forma de sesión "tiene el mismo valor, como una sesión presencial, porque es una conversación, un encuentro y lo que cambia es que es de manera digital, la persona tiene que contar con una computadora o teléfono y estar en un espacio tranquilo para hablar, en una casa, no haciendo una actividad", explicó.

Si bien algunos avalan esto, otros siguen prefiriendo el encuentro cara a cara, pero el empleo de las herramientas digitales está hoy presente. Inclusive, puede llegar a tener un costo aparte de las sesiones que ya estaban estipuladas.

Oviedo añadió que "yo, personalmente, creo que en algunas situaciones es necesaria, especialmente para que algunos alivien un malestar de una situación de encierro, sentir claustrofobia, se habla con ellos, si están dispuestos a esta forma digital y yo estoy en mi consultorio cuando veo al paciente".

Ante cualquier consulta, en la ciudad se encuentra el Colegio de Psicólogos de Jujuy donde se pueden realizar consultas sobre tratamientos y sesiones. El mismo está ubicado en Coronel Puch 647, teléfono 0388 4235501.

Especialidades

En Jujuy hay una gran variedad de especialidades dentro de la psicología. Educación, hijos y orientación profesional; Adolescentes; Inseguridad y autoestima; Trastorno obsesivos compulsivos; Terapia en pareja; Ansiedad, depresión y estrés; Pánico, relajación y habilidades sociales; Fobias; Infantil; Modificación de la conducta; y Adultos son los campos a lo que más se dedican los profesionales.

Otros de ellos son: Dificultades del aprendizaje; Formación y talleres; Tratamiento del estrés postraumático; Psicoterapia humanista integrativa; Dependencia emocional; Rehabilitación de daño cerebral; Neuropsicología; Trastornos de la personalidad; Logopedia, disfonía y disfasia; Problemas de la memoria; Conductas adictivas y obesidad; Orientación conductista; Psicología empresarial, Alcoholismo, drogodependencias; Miedo a hablar en público, timidez; Dislexia, disortografía, retraso lector; Peritaje Forense; Autismo; Estimulación temprana; Hiperactividad; Técnicas de estudios; Terapia virtual; Tabaquismo, dejar de fumar.

Algunas obras sociales dan cobertura a las sesiones psicológicas, siempre que el profesional esté asociado a ella.

Por consultas los interesados pueden acceder al Colegio de Psicólogos de Jujuy en Coronel Puch Nº 647, teléfono 0388 4235501.

Controlar el uso del celular, sobre todo en los niños

Es esencial restringir las tecnologías y fomentar en los niños los juegos creativos a fin de impulsar su capacidad creadora en un futuro.

Años atrás surgió la generación que creció viendo televisión en su momento de aparición. Actualmente, los chicos emplean las herramientas tecnológicas para sus relaciones y conocimiento de ciertas cosas.

Las computadoras, PlayStation, IPhone, entre otros elementos, que son los más pedidos y solicitados de los hijos hacia los padres, son herramientas de integridad y aprendizaje que hay que controlar en su uso y posesión.

Al respecto, Lucas Ramayo, psicólogo (MN 43.556), contó cómo se da la relación con sus pacientes, que son niños.

“Hoy en día está todo mediatizado por el celular, la play. Ya ni siquiera la computadora, eso es algo obsoleto. PlayStation, Tablet, IPhone son los más empleados, se perdió el jugar y ensuciarse, recrear una escena (por los juegos de roles de adultos y personajes), los muñecos, sería esencial recuperar eso en los niños porque le da la capacidad creadora en un futuro”, dijo Ramayo.

A estos dispositivos se les llama el “chupete electrónico” aseguró el profesional y sostuvo que “lamentablemente es algo con lo que tenemos que convivir, está instalado, estamos en la época de los juegos en red, y tenemos que empezar a convivir”.

En su planteo, la tecnología acerca como también aleja. Permite estar cerca mediante un mensaje o video llamada pero también encierra a la gente bajo una realidad de estar “súper y más conectados”, sin embargo, representa un mundo diferente que aleja a las personas de los que realmente están cerca.

“Ahora hay que decirles a los pacientes que apaguen el celular, yo me recibí hace doce años atrás y uno no estaba acostumbrado al uso de la tecnología, se está muy incorporado y arraigado al uso de estos dispositivos, no lo veo ni bien ni mal, como toda herramienta, producto de la creación humana, hay que saber usarla”, comentó el psicólogo.

Finalmente, comparó como es la realidad de las personas que viven en Jujuy con las de Capital Federal. “En esta región la gente vive más tranquila, el estrés o la ansiedad por el estilo de vida que se lleva, es distinto y los casos son más leves, incluso la siesta, por ejemplo, influye mucho para no padecer situaciones estresantes”, concluyó.

DIAGNÓSTICO / EN CIERTOS CASOS LOS MÉDICOS DERIVAN A NIÑOS A UNA CONSULTA CON EL PSICÓLOGO A FIN DE REALIZAR UN DIAGNÓSTICO.

Consultas para confirmar un diagnóstico médico

LUCAS RAMAYO / SUGIRIÓ RESTRINGIR EL USO DE CELULARES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS.

Dos madres brindaron su testimonio acerca de cómo fue el acompañamiento que se les dio a sus hijos en el psicólogo, quienes fueron derivados para la obtención del certificado de discapacidad que se emite por medio del Ministerio de Salud de la Provincia. En estos casos se requirió el contacto cara a cara con el médico y el paciente porque se necesitaba un diagnóstico más una evaluación y no un acompañamiento.

Silvana Copas, mamá de un chico con Trastorno del Espectro Autista (TEA), contó cómo fue esa situación. “En los casos que son neurológicos, los estudios tienen que estar completos por el neurólogo y el psicólogo. Por lo menos son tres sesiones que te piden y el diagnóstico fue bueno”.

Remarcó que su obra social no tiene cobertura en esta especialidad y que mediante un recibo por las sesiones podía pedir un reintegro.

María del Valle Lamas, madre de un chico con síndrome de Asperger, también expresó cómo fue la intervención del psicólogo. “Mi obra social me reconoció ocho sesiones, pero para la consulta me salió $400, lo que me pidieron fue una evaluación psicológica y con dos sesiones me brindó el diagnostico”, explicó.

Sin embargo, dijo que su seguimiento fue una continuidad de lo que había derivado el médico, y que se hizo más bien por un diálogo que tuvo con su hijo, para conocer su situación.

Cabe aclarar que, en estos casos de personas con TEA, el diagnóstico lo hace un neurólogo, pero las evaluaciones las hace un equipo interdisciplinario que está compuesto por psicólogo, fonoaudiólogo y terapista ocupacional.

El costo mínimo ético es de $600

Las obras sociales son un tema particular en estos casos porque algunas brindan cobertura para esta especialidad y otras no. En un relevamiento que hizo El Tribuno de Jujuy para saber cuánto es el monto que se debe tener en cuenta antes de comenzar el tratamiento, se supo que una consulta particular ronda los $600, monto mínimo ético para todos los profesionales, independientemente de cualquier obra social.

Belén Bueno, otra profesional, comentó que si bien “en este momento no me encuentro atendiendo, el mínimo ético para la consulta inicial es de $600, aunque hay que ver si no se actualiza ese monto”.

Valeria del Carmen Bassuti indicó que cobra $400 por cada sesión aparte de la orden médica y generalmente son cuatro sesiones al mes, una por semana.

Otro de los profesionales consultados fue Daniel Facundo Cáceres quien dijo que “la primera consulta no se cubre, el mínimo ético es de $600 y en el caso de que no se pueda pagar se arregla con el paciente, yo cobro un coseguro pero también se arregla”.

Aclararon que la cantidad de veces que debe concurrir un paciente no está medida por un determinado cuadro, sino que se establecen las requeridas para hacer un diagnóstico, una evaluación y un seguimiento de evolución en el estado de la persona.

Cabe mencionar que es fundamental solicitar la matrícula profesional nacional, que avala el ejercicio de estos profesionales.