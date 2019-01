A fines de febrero los espacios verdes de Párroco Marshke debe estar desocupados

A partir de la sanción de la Ordenanza 7150/18 se estableció que se deberán remover puestos comerciales instalados en el espacio verde ubicado en toda la extensión avenida Párroco Marshke, por este motivo es que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy resaltó que hasta fines de febrero se desocupará el área en cuestión.

Millón recordó que todos los comercios ubicados en la zona firmaron un convenio de desalojo, que en el mes de diciembre se prorrogó por dos meses, “por lo cual a fines de febrero ya no debe haber nada. Aquellos con los que no se acordó, se procedió a realizar la demolición y los que sí lo hicieron -a través de una firma de acuerdo- como los puestos de comida, parrilladas, concesionario de vehículos y la chatarrera; se van a retirar en los próximos días”.

Además, informó que los comercios no tiene autorización para estar en ese lugar y están notificados hace más de 10 meses, a pesar de que están alegando que no tienen dónde ir, el municipio no se puede hacer cargo de la falta de previsión que puedan haber tenido los comerciantes que fueron notificados hace ya mucho tiempo y que durante años explotaron el espacio público, sin autorización y sin costo alguno.

El secretario aseguró que no hay intención de permitir que algunos se vayan y otros se queden ni tampoco hay intensión de reutilizar aquellas construcciones que estén en buenas condiciones para alquilarlas y que vuelvan a haber establecimientos gastronómicos. “Los edificios de las construcciones que Obras Públicas del municipio haya verificado y que se encuentren en buenas condiciones, van a ser utilizados para servicios a la comunidad, servicios públicos. No existe un plan de hacer un paseo de food truck ni nada por el estilo, como algunos pretenden denunciar”, finalizó.