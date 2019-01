Hallan muerto a Julen, el niño que cayó en un pozo 100 metro de profundidad

El cuerpo sin vida de Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo el pasado domingo 13 de enero en Málaga fue hallado en la madrugada de este sábado, confirmaron los equipos de rescates que participaron de las tareas. El pequeño cuerpo fue encontrado a más de 71 metros de profundidad

Aunque fueron los especialistas de la Brigada de Salvamento Minero los que accedieron al lugar en el que estaba atrapado el pequeño, la actuación de rescate del cuerpo correspondió a la Guardia Civil, que debe levantar acta como Policía Judicial. Hay que recordar que tras la denuncia de los padres se mantiene abierta una investigación judicial por la desaparición del menor y el incidente sufrido.

En los momentos siguientes al hallazgo, las autoridades informaron a la familia y se han movilizado efectivos para trasladar a los padres del pequeño hasta el lugar, un momento que se ha vivido con tensión, según testigos. Minutos antes de hacerse pública oficialmente la localización del cadáver, en la vivienda de Totalán donde estaban acogidos desde hace varios días los padres del niño se han escuchado gritos de "¡otra vez no!, ¡otra vez no!", posible alusión a Oliver, el otro hijo hermano mayor de Julen que falleció súbitamente en 2017 con tres años, apunta Efe. El padre de Julen ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad.

También se ha desplazado a la zona un furgón funerario y se ha sumado una ambulancia al dispositivo de emergencias. En torno a las 4.30 horas el vehículo forense abandonaba el lugar con destino al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde ya se le está practicando la autopsia. El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga mantiene la investigación abierta por si hay que depurar responsabilidades por la caída y muerte de Julen.

Los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, han acudido al tanatorio de la barriada malagueña de El Palo, donde están acompañados de vecinos. Los familiares se encuentran en el interior de este recinto, situado junto al cementerio de El Palo, y en el exterior se han reunido decenas de vecinos, así como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien también se ha presentado en este lugar. El grupo de Emergencia Psicosocial del ayuntamiento de Málaga, integrado por psicólogos, ha acudido también al tanatorio, que está situado a decenas de metros de la casa donde vivía el menor con su familia en la zona de viviendas conocida como Las Protegidas.

En su comparecencia ante los medios a las 9.00 horas, Gómez de Celis ha dado algunos detalles sobre cómo se encontró el cuerpo de Julen en el pozo donde se había caído el pasado 13 de enero. "Lo encontraron en la cota prevista los dos mineros que realizaban en ese momento su turno y les acompañaba un guardia civil del grupo de montaña. A partir de ese momento, todo quedó en manos de la comisión judicial que realizó el levantamiento del cadáver a las cuatro de la mañana", ha comentado. Según ha explicado, "la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó a unos 71 metros y se topó con un suelo de tierra y un tapón por encima. El único aire que tenía era el que estaba encima de su cabeza". Toda la operación de rescate ha sido grabada, y la intención de la Junta de Andalucía es sellar los pozos lo antes posible con el permiso judicial.

Asimismo, ha expresado su pésame a la familia y a los padres de Julen y ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han participado en las labores de rescate: mineros, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como vecinos de Totalán. "Me despido con la certeza de haber hecho todo lo humanamente posible, pero de haber llegado a la meta indeseada. Lo único que podemos hacer es que este ejemplo de determinación, eficacia, profesionalidad y solidaridad sirva como ejemplo de futuro en otras emergencias", ha añadido. No obstante, el delegado del Gobierno en Andalucía no ha querido terminar su intervención sin hacer un llamamiento público. "A todo aquel que haya realizado un pozo ilegal, todavía está a tiempo aún de sellarlo", ha pedido.