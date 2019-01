Desvinculación de los 113 trabajadores metalúrgicos

El ministerio de Trabajo de la Nación decidió que, las actuaciones por la apertura de la prevención de crisis que le otorgó a la empresa Minera Aguilar fundición Palpalá (Gleucore), continúen tramitándose en bajo su órbita.

En ese marco, comenzaron las conversaciones para la desvinculación final de los 113 trabajadores de planta permanente, a los que la empresa les ofreció finalmente, el 100% de la indemnización y no acepta el 150% o 125% que los empleados plantearon a través Froilán Peloc, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Jujuy.

FROILÁN PELOC / “NOSOTROS FUIMOS CON UN MANDATO DE LAS BASES”.

En tal sentido, la UOM convocó a los trabajadores mencionados para que concurran mañana a las 9,30 a la Delegación Palpalá para que de esta manera se pueda avanzar en la búsqueda de los beneficios que procuran para sus afiliados.

Froilán Peloc anunció que "el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió que el expediente siga tramitándose allá. Es más, le dio la apertura de la prevención de crisis a la empresa, de tal manera que ya comenzamos a conversar de la desvinculación final de los trabajadores".

Opinó que "esa es una noticia muy fuerte ya que nosotros pedíamos que las conversaciones se realicen aquí en Jujuy, y que no se de la apertura de la crisis empresarial porque con ese argumento tiene la potestad de pagar con el artículo 247, que sería un 50% de la indemnización".

"No obstante eso, nosotros fuimos con un mandato de las bases, donde se solicitó al sector empresarial, el 150% de indemnización para todos los compañeros, o de otro modo, recibir el mínimo trato que se le dio a los compañeros de Arsis de Santa Fe que según la información que tenemos, han cobrado un 125%. Así también como los trabajadores que se desvincularon de Minera El Aguilar de donde sacan el mineral, y hubo un retiro voluntario en el que también se les pagó un 125%. O sea -siguió- con todos esos antecedentes nosotros, es lo que solicitamos. Por supuesto que la empresa no accedió a ese pedido porque considera y sigue diciendo que está en una situación económica muy mala, que no le cierran los números y por eso es el cierre definitivo".

Dijo que gestiones del gremio finalmente la empresa accedió a pagar el 100% de las indemnizaciones.

“125 o 150 por ciento”

Froilán Peloc recordó, “nuestra posición es ir por el 150 o 125% pero la empresa ofrece el 100% y eso depende de los compañeros si aceptan o no”.

“Que quede en claro que la UOM no está negociando por el 100% sino que pedimos lo que nos dicen las bases, que es lo que le han liquidado a los trabajadores de otras empresas que tuvieron la misma suerte, de cómo fueron despedidos nuestros compañeros”, reiteró.

Peloc indicó, “por alguna medida de fuerza que podríamos adoptar, está indicado en la misma acta que dice que la empresa no puede tomar ninguna medida, ni tampoco nosotros hasta que finalice todo el trámite de la apertura de crisis empresarial que aduce la empresa”.

“Mientras tanto nosotros seguimos permanentemente en contacto con los trabajadores mediante el cuerpo de delegados que tenemos, son cuatro y un directivo de la UOM”, señaló.

Convocatoria

Desde la UOM seccional Jujuy convocaron a todos los trabajadores, los 113 que son de planta, para que concurran a la seccional de la UOM en Palpalá mañana a las 9,30 para ejercer individualmente su posición. “De esta manera -dijo Peloc- se podrá avanzar con el tema de buscar los beneficios que queremos para los trabajadores, como el pago del 100%, la reinserción laboral y otras cosas que se les irá informando a partir de que se hagan presentes en esa delegación”. Insistió en que esperan la presencia de todos porque “será una forma de dejar expresado todos sus derechos y peticiones para que una vez que ellos adopten la decisión de aceptar o no esa propuesta, nosotros se la traslademos a la empresa para que ellos tomen nota. A partir de ahí si es que hay mayoría de la gente que opte por la propuesta de la empresa, se iniciarán las liquidaciones”.