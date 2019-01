El gasto diario promedio de un turista es de $ 2.000

El verano es una de las estaciones del año más esperadas por el sector comercial en general, debido al ingreso económico que genera el movimiento turístico.

Actualmente cada turista gasta en Jujuy unos $ 2.000 por día. Es decir, que en la primera quincena de la temporada, el Turismo dejó en la provincia unos $ 252 millones convirtiéndose en una de las actividades más dinámicas de la economía.

Otro dato a destacar es que el pernocte en Jujuy aumentó de 1,8 noches a 2,1, con una presencia de 20 % de turistas extranjeros.

En comunicación con El Tribuno de Jujuy, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas indicó que "el gasto promedio diario por turista en Jujuy es de entre 50 y 60 dólares, es decir, aproximadamente unos $ 2.000". Cabe destacar que este promedio siempre será más alto cuando se trata de turistas internacionales y un poco más bajo cuando se trata de turistas nacionales.

Sin embargo, en términos generales en la primera quincena el movimiento turístico dejó un ingreso en la provincia de alrededor de 252 millones de pesos, considerando una ocupación hotelera del 70 %.

Sobre la cantidad de tiempo que permanece un turista en la provincia, Posadas indicó que aumentó: "pasamos de un pernocte de 1,8 noches a 2,1, es decir que el turista no sólo viene y nos visita sino que se queda más tiempo, generando así más impacto económico".

El ministro destacó además que también subió el número de turistas extranjeros. "Hoy, un 20 % de los turistas que visitan la provincia son extranjeros", cifra que supera a la del año pasado cuando se registró un 18 %.

Generación de empleo

Ante la pregunta sobre si se crearon nuevos puestos de trabajo para cubrir las actividades que demanda la temporada, el ministro Posadas indicó que "sí" y agregó que "hoy, uno de los principales generadores de nuevos puestos de trabajo en la provincia es el Turismo" debido a que se trata de una actividad que está en crecimiento. Así explicó que "de alguna forma, el Turismo está recuperando algunos de los trabajos que pierde la actividad económica vinculada a la recepción en general".

Sin embargo, hasta el momento no se tiene el número exacto de cuántos empleos se generaron en lo que va del año pero destacó que actualmente "el Turismo explica casi el 8 % de los empleos de la provincia. Y una buena parte de los empleos del sector privado".

Por último, sobre las expectativas para lo que resta de la temporada de carnaval, febrero y marzo, el ministro Posadas indicó que son muy buenas debido a que "ya hay alojamientos que están al 100 %, pero en general se registra un promedio de más del 80 % de reservas".

La Cámara de Turismo, en alerta por los altos precios

TURISMO / CONSIDERAN QUE JUJUY TIENE PRECIOS ALTOS PARA LOS TURISTAS.

La titular de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán en comunicación con El Tribuno de Jujuy consideró que en materia de turismo “lamentablemente Jujuy no es competitiva” debido a que “tiene precios altos”.

A lo que agregó, “si nosotros no nos defendemos, y no cobrando más caro sino siendo más competitivos, siempre vamos a perder”.

“Aboquémonos a trabajar poniendo buena disposición para el trabajo y no viendo si las cosas se hicieron bien o mal o comparándonos con los otros”.

Dijo además que en lo que va de la temporada de verano “no es lo que se esperaba”. Indicó que “el turismo cambió” haciendo referencia que ahora el turista viene “sólo por dos o tres días, y en sus recorridos gasta poco y consume poco”, incluido el turismo extranjero.

Millán atribuye esta situación a la actual crisis económica por la que atraviesa la Argentina y que afecta a una mayoría de las actividades productivas. “Estamos en un momento de recesión por lo que no debemos desesperarnos para poder ver con claridad cómo revertir esta situación”.

Sin embargo, desde una postura optimista destacó que “no nos fue tan mal”. “Hay otras provincias que esperaban una afluencia turística mayor por lo que invirtieron mucho más para tener un reintegro a ese gasto, pero no lo están logrando”.

En lo que respecta a la generación de puestos de trabajo, a diferencia de las declaraciones del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, Millán consideró que los puestos de trabajo vinculados a la actividad turística “se están manteniendo y no creciendo” debido a la “difícil situación por la que está atravesando el país”.

Por último, destacó que como todos los año se ve una mayor cantidad de turistas nacionales. Sin embargo, cabe destacar que el turismo internacional creció en lo que va de este verano.

Según las Oficinas de Información Turística (OIT) turistas de Reino Unido, México, Canadá, Holanda, Japón, Bélgica, Australia, Israel, Venezuela, Austria, Rusia, China, Ecuador, Suecia, Polonia, Nueva Zelanda, Portugal, Corea, Costa Rica, República Dominicana, Dinamarca, Puerto Rico, Madagascar, India, Panamá, Irlanda, Noruega, República Checa, Cuba, Hungría, Taiwan, Bangladesh, Ghana, Islandia, Malasia, Ucrania, entre otros tantos países visitaron Jujuy.