Familias jujeñas optan por una educación alternativa para sus hijos

En Jujuy la escuela surgió a partir de la inquietud de un grupo de padres que se formaron como maestros Waldorf.

Cada vez más familias jujeñas buscan para sus hijos una educación que les brinde mayor libertad y desarrolle en ellos la creatividad, y consideran que el sistema educativo oficial no responde a las demandas cognitivas y afectivas.

Desde hace cinco años se gesta en Jujuy la primera escuela Waldorf con el nombre de espacio educativo "Ayllu" que desarrolla la pedagogía alternativa del alemán Rudolf Steneir. Funciona en el barrio Bajo La Viña y abrió las inscripciones para jardín de infantes y primaria.

Se trata de un espacio educativo autogestionado por los padres de los niños que asisten que aún no está incorporado al sistema oficial de enseñanza, pero brinda la posibilidad de que los niños reciban los mismos contenidos que en una escuela común a través de la pedagogía alemana, que propone aprender en un ámbito amigable, para nada competitivo, donde se respeten los tiempos y necesidades de cada niño. El aprendizaje desarrolla lo intelectual, pero también lo emotivo, el valor de la naturaleza y la espiritualidad. Se trata de una filosofía de vida y de una visión diferente del mundo.

Rebeca Burgos, madre de dos niñas: una de 4 y otra de 8 años que asisten al espacio educativo en diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó que todo inició cuando un grupo de amigos: padres y docentes que estaban en busca de una pedagogía diferente para educar a los niños del mañana descubrieron la pedagogía Waldorf.

"El espacio se inició cuando el pedagogo Carlos Villegas llegó a Jujuy y un grupo de padres nos interesamos en impulsar una propuesta de este tipo. Muchas familias y docentes se acercaron a las charlas de una pedagogía nueva para Jujuy, pero que en Argentina existe desde hace muchos años, hay escuelas de 80 años y en el mundo la pedagogía cumple 100 años", explicó Burgos.

A partir de ese momento muchos padres iniciaron la formación de maestros Waldorf en Salta y luego en Jujuy, durante el cursado se avanzó en la idea de abrir el espacio educativo.

"Todas las escuelas Waldorf parten de la necesidad de unos padres y de la comunidad en su conjunto. Son centros que no se crean para hacer negocio sino para ofrecer la mejor educación a nuestros niños", agregó.

Son espacios autogestionados por los padres, "esta es una característica de las escuelas Waldorf, esto implica que los padres tienen participación activa en todo: en el alquiler del lugar donde funciona el espacio educativo, la formación de los docentes, la conformación del proyecto pedagógico y todo lo que implica llevar adelante una escuela".

Sobre los costos explicó que cada familia hace un aporte económico mensual destinado a cubrir el mantenimiento del espacio educativo y los sueldos de los docentes. Ese aporte se define en asamblea y se establece un monto mínimo. Mientras más alumnos haya el aporte es menor.

Rebeca Burgos indicó que existe el mito de que las escuelas Waldorf son elitistas, "cuando en realidad eso no es cierto ya que cuestan menos que un colegio privado". "Cada escuela tiene un costo diferente teniendo en cuenta el lugar donde se desarrolla, la cantidad de familias que la integran, pero no es educación cara", acotó.

"En Jujuy lo hacemos a pulmón y trabajamos muchos para que todos tengamos acceso y es mucho más barato que escuelas privadas" indicó.

Los beneficios

A la hora de enumerar los beneficios de esta pedagogía, Burgos indicó que "va más allá del intelectual, se trabajan los contenidos mínimos de una escuela tradicional pero también se trabaja en el plano emocional, espiritual, el físico. Tiene mucho cuidado en ofrecer un ambiente saludable, cuida la alimentación, el entorno natural y desarrolla los sentidos".

Agregó que "respeta muchísimo la etapa evolutiva de cada niño, los contenidos se dan de acuerdo a lo que el niño va necesitando en cada etapa de su desarrollo. Con los niños pequeños se trabaja a través del movimiento".

Precisó que "tiene muchas actividades artísticas, desarrolla la lectoescritura desde el tacto, la música y la poesía. No es memorística sino que lleva las enseñanza a lo real y encaminada a que ese ser humano sea libre".

El método que utilizan las escuelas Waldorf

SALAS DE “AYLLU” / SE IMPULSA EL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO.

El método creado por Steiner divide a las etapas evolutivas del ser humano en 3 septenios. La primera infancia que va de 0-7 años y es el equivalente al jardín de infantes e inicio de la primaria. En esta etapa la actividad central es el desarrollo del organismo físico. El método primordial de conocimiento es la imitación, teniendo en cuenta la voluntad activa del niño.

En la infancia media, que va de 7 a 14 años que es el equivalente a la primaria, se impulsa el conocimiento del mundo y se realiza a través de la imaginación. En la adolescencia de los 14 a los 21 años es el equivalente a la secundaria, en este período se produce la maduración de la personalidad y se termina de desarrollar la capacidad intelectual.

Las diferencias respecto a la educación tradicional son las siguientes: el maestro es el mismo durante cada septenio, se busca que el docente adquiera un conocimiento profundo de cada niño, pudiendo satisfacer sus necesidades pedagógicas. No hay un horario mosaico, esto significa que un área de conocimiento se profundiza durante aproximadamente 3 o 4 semanas y luego se pasa a la siguiente. No hay libreta de calificaciones, el maestro evalúa el proceso de aprendizaje y da la evaluación a sus padres, se procura no fomentar la competitividad entre los alumnos.

Promueven la educación religiosa en la familia y no en el ámbito escolar: estas escuelas tienen una orientación cristiana, como camino evolutivo del hombre. Por su parte, estimulan a los niños a venerar y contemplar los hechos que tienen que ver con el milagro de la vida, sus ritmos y sus etapas, tales como las estaciones.

APRENDIZAJE / EN CONTACTO CON LA NATURALEZA.

Las inscripciones están abiertas para este año

TALLERES / LOS NIÑOS DESARROLLAN SUS HABILIDADES A TRAVÉS DEL ARTE.

Este año el espacio educativo “Ayllu” abrió las inscripciones para jardín de infantes y primaria.

El jardín de infantes consiste en una sala integrada de niños de 3 a 6 años. La primaria es un grupo de niños de 6 y 8 años.

En cuanto a la certificación del conocimiento, indicaron que en muchas provincias las escuelas Waldorf están incorporadas al sistema oficial, ya que se trabaja con la misma currícula pero la enseñanza se realiza de otra forma. En Jujuy el espacio aún no está reconocido por el sistema oficial. El grupo de padres indicó que esta es una aspiración para el futuro.

Burgos comentó que tuvieron una entrevista con la ministra de Educación, y que a medida que desarrollan el espacio trabajarán para que sea incorporado al sistema oficial.

Por lo que, los alumnos de “Ayllu”, para recibir un título deberían rendir un examen como alumnos libres en el sistema oficial, ya sea en forma anual o al final de la primaria.

Burgos aclaró que ésta es un decisión que toma cada familia. Y que hay provincias que contemplan la posibilidad de rendir exámenes que certifican los conocimientos adquiridos.

Historia de la pedagogía

En 1919 Steiner visitó la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, en Stuttgart (Alemania) y habló a los trabajadores sobre la necesidad de una renovación social, de una nueva forma de organizar la sociedad, su vida política, cultural y económica. Allí hizo la propuesta del abordaje del hombre como ser tripartito y sus necesidades. El dueño de la fábrica, Emil Molt, le solicitó así a Steiner encargarse de establecer y dirigir una escuela para educar a los hijos de los empleados de su empresa en este nuevo sentido social. Así nació la Escuela libre Waldorf. La educación que recibieron estos niños fue tan innovadora y evolucionada, que pronto comenzaron a surgir escuelas Waldorf en Alemania y luego el movimiento se extendió por el resto de Europa y el mundo.

La pedagogía Waldorf se fundamenta en una concepción del ser humano basada en la Antroposofía (ciencia del hombre) que considera al hombre como un ser tripartito (cuerpo-alma-espíritu) y por lo tanto, cuando de la adquisición de conocimiento se trata, tiene en cuenta al estudiante en todos estos aspectos.

Basada en dichos principios, esta modalidad de enseñanza pretende garantizar un aprendizaje apoyándose en el saber como conquista y descubrimiento.