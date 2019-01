El respaldo menos esperado: El Puma Rodriguez elogio a Olmedo

El precandidato a presidente salteño Alfredo Olmedo, que casi todos los días es noticia por algo, sumó en las últimas horas un apoyo inesperado: el famoso cantante venezolano el "Puma" José Luis Rodríguez.

El jueves pasado el artista fue entrevistado en el programa de televisión "Ya somos grandes", que conduce Diego Leuco por la señal de TN. El cantante daba su punto de vista sobre la terrible situación que viven sus compatriotas venezolanos. En medio de la charla, el "Puma" Rodríguez habló de la situación de la región y se refirió al diputado nacional Alfredo Olmedo.

"Me da risa que se burlen de este hombre, Olmedo, que lo acribillan a preguntas. Se lo ve un tipo honesto", dijo el multipremiado cantante que vive en Miami.

Y refiriéndose a la carrera por la presidencia que emprendió el salteño aseguró que "va a ser como esos caballos que vienen de atrás, que nadie da un peso y van remontando".

El "Puma" también señaló que "creo y entiendo que (Olmedo) está escuchando y está dibujando un poco el clamor del pueblo, en materia de inseguridad, de impunidad, de la ley jurídica".

El empresario sojero saltó a la fama en Buenos Aires cuando pidió la vuelta del servicio militar obligatorio, la castración química para los violadores y la pena de muerte para femici das.

La semana que terminó Olmedo sufrió un duro revés: Juan Bautista "Tata" Yofre, exsecretario de Inteligencia durante el menemismo, se bajó y no será el compañero de fórmula del diputado salteño.

"No voy a ser su vice ni su jefe de campaña. Me bajé, pero no quiero empezar a hablar. Somos personalidades distintas", dijo Yofre en diálogo con Perfil.

Lo que sumó y pretende sumar

Hasta ahora Olmedo sumó a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, como candidata por su espacio.

Además, el sojero no descartó competir en una eventual interna con el economista liberal José Luis Espert, y afirmó que le gustaría que Sergio Berni fuera gobernador bonaerense.