Mañana no habrá servicio de colectivos en la capital

Este lunes no habrá transporte urbano de pasajeros en la capital jujeña, ya que los trabajadores acordaron no prestar servicio en protesta por la falta de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida se aplicará desde las 00 del lunes hasta las 00 del martes.

Así lo confirmó Sergio Lobo, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Jujuy, quien explicó que en una asamblea realizada el jueves con delegados de las distintas empresas, se acordó realizar este lunes una abstención de tareas. "La idea es presentarnos a los lugares de trabajo y hasta que no nos paguen el aguinaldo no se va a salir a trabajar" aseguró Lobo.

Es que según dijo, las empresas todavía no han hecho efectivo el pago del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, de modo que ya llevan un atraso de mas de un mes, por lo que además temen que tampoco se paguen los salarios de enero. "El mayor inconveniente es que si no se paga cuanto antes el SAC, la deuda se va a juntar con el sueldo de enero, y lo que nos preocupa es que si no pueden pagar el aguinaldo, menos los salarios de este mes" señaló.

Esperan una respuesta

El titular de la UTA Jujuy, aseguró que en principio la medida se aplicará solo el día lunes, y que en caso de concretarse el pago el fin de semana, la medida se levantaría; de lo contrario se haría efectiva y en los días subsiguientes se evaluarían nuevas medidas de fuerza.

"Si el lunes no recibimos una respuesta favorable, seguramente en el transcurso de la semana iremos haciendo asambleas junto con los delegados para ver de qué manera avanzamos", dijo a la vez que manifestó pocas expectativas de que el conflicto se destrabe durante el fin de semana ya que "los empresarios dijeron que no tienen para pagar los aguinaldos".