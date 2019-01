¿Cuál es el propósito de los seminarios que brinda y en especial el que brindó en Jujuy?

Mi propuesta consiste en el desarrollo de la percepción y el sexto sentido como herramientas para enfrentar los problemas cotidianos. Vivimos a una velocidad que no es humana y ante eso debemos buscar energía en la espiritualidad y los afectos.

El taller sexto sentido es la propuesta del inicio de un camino hacia la espiritualidad, donde cada persona vive esta experiencia de manera diferente. Tratamos de que las personas encuentren, valor, fuerza y crecimiento, el poder del femenino, la disciplina espiritual y el compromiso con la luz. Es decidirse a asumir el mando de mi vida y trabajar para la transformación.

¿Cómo inició la exploración de los temas ligados a la espiritualidad?

Yo soy arquitecta, pero hace 25 años que soy novelista y siempre estudié religiones comparadas, tradiciones espirituales del occidente y de a poco dejé la arquitectura y entré en la escritura, creo que el universo me acompañó y sigo en este camino.

También en los talleres presenta una serie de libros, ¿cuáles son las temáticas de cada uno de los libros?

Mi primer libro fue "Jugando con los ángeles" que fue publicado en español por la Editorial Sirio y por el Grupo Editorial Penguin Random House ya ha sido editado en más de 20 países de América. Y traducido al francés, inglés, alemán y portugués. Es considerado un clásico sobre el tema ángeles, luego empecé a escribir novelas y mi primer novela tiene el nombre "La conspiración de los alquimistas": es sobre alquimia, todos mis libros son una especie de viajes iniciáticos las protagonistas son mujeres que van rompiendo barreras y empoderándose de forma espiritual. La siguiente novela es "Victoria de la conspiración" basada en la Kávala y brinda herramientas y técnicas de cómo resistir en la ciudad en los tiempos actuales.

"Morgana" es una novela de iniciación en la línea espiritual de Ghandi, es una novela que transcurre en India. Sigue con "El camino blanco" y "El camino rojo" que se publicará en adelante.

También esta novela viene con juego mágico, dos mazos de cartas con mensajes de los ángeles, que nos dan alivio, consuelo y orientación en los grandes o pequeños desafíos de la vida.

Los ángeles nos hablan al oído, y cuando los escuchamos, el alma respira aliviada y retorna la confianza. Y la alegría.

Le sigue una serie de intensas y profundas novelas espirituales protagonizadas siempre por mujeres que rompen límites y se lanzan a las más grandes experiencias espirituales. Ellas viajan, tienen extraordinarias aventuras en tierras místicas, viven apasionadas historias de amor, se confrontan con fuertes desafíos y se elevan a altos niveles de conciencia entregando, en cada novela, una nueva enseñanza.

Cada una de las novelas contiene oraciones, ejercicios prácticos y tips, siendo verdaderos manuales de estudio en los caminos espirituales.

"La conspiración de los alquimistas", "La victoria de la conspiración", "Morgana", "El camino naranja" y "La saga de la montaña sagrada", son las obras de espiritualidad práctica publicadas hasta hoy.

"El camino blanco", es la próxima sorpresa que anunciaremos en breve.

¿Cree que hay mayor interés por libros y talleres sobre búsqueda de la espiritualidad?

Sí, cada vez más personas se interesan sobre el tema. Entre nuestro público tenemos de todo, muchas mujeres porque son temas de género, pero también hombres.

Las chicas jóvenes se sienten muy identificadas.

En los talleres realizamos los ejercicios de puentes de entrenamientos para desarrollar la percepción y el sexto sentido.

Yo siento que hay cada vez una necesidad más grande de buscar respuesta en lugares nuevos.

La sociedad tal cual está no nos da respuesta, es más nos crea conflictos. Estamos sometidos a una velocidad que ya no es humana y estamos súper presionados. Y de ¿dónde vamos a sacar energías? Sólo de lo espiritual, de la autoconciencia, del amor, de los amigos, de las relaciones. No del consumo ni tampoco de la política. Esa es mi propuesta.

Los interesados en conocer esta mirada puede buscar mayor información en mi página www.haniaescribe. com.