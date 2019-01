Canapino: "Más dura de lo esperaba"

El argentino Agustín Canapino, último campeón del Turismo Carretera, calificó de "muy exigente" su debut internacional en las 24 Horas de Daytona, prueba de resistencia de automovilismo que fue azotada por un intensa lluvia que abatió sobre la península de la Florida y que ganó el español Fernando Alonso.

"Fue una prueba muy exigente. Más dura de lo que esperaba", expresó el arrecifeño, quien cumplió dos turnos de manejo a bordo del Cadillac DPI, del equipo de Ricardo Juncos.

"Fue más difícil de lo que esperaba. Pensé que no iba a tener problemas con la espalda pero después de cuatro horas y a esta velocidad, me pasó factura. Es mas duro y extremo de lo que uno se imagina", sostuvo el bonaerense en declaraciones a Fox Sports.

"Nos pasaron cosas que nos hicieron retrasar, pero terminamos una carrera extrema", dijo Canapino, respecto de la 30ma. Posición en la clasificación general, que ostentaba el automóvil número 50, al momento de la interrupción de la carrera con bandera roja.

"Estaba dispuesto a terminar la carrera pese a los dolores", confesó el argentino, que compartió equipo con los locales Kyle Kaiser y Will Owen, además del australiano Rene Binder.

"Me encantaría tener más desafíos en el automovilismo internacional, pero no depende exclusivamente de mí", contó Agustín Canapino, que expresó también que si no se da la chance de vincularse al automovilismo en los EE.UU. "no tendré inconvenientes en seguir en la Argentina".

Las intensas lluvias impidieron la conclusión normal de la competencia, que fue ganada por el español Fernando Alonso, excampeón de Fórmula 1, que aprovechó la salida de pista del brasileño Felipe Nasr, para situarse primero antes de que se exhibiera la bandera roja al final de la carrera.