Patronato fue el verdugo de River en el "Monumental"

River Plate perdió ayer con Patronato de Paraná (1-3), continúa en caída libre y acumuló su tercera derrota seguida como local, al cabo de la 16ta. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que se adjudicó la Copa Libertadores en diciembre pasado, ingresó en crisis futbolística y de resultados, con lo que no pudo lograr el objetivo de acercarse a la línea de vanguardia.

Por el contrario, Patronato, el conjunto que está entreverado en la parte baja de la tabla de los promedios y lucha por no descender, aprovechó todas las invitaciones y licencias que otorgó un elenco "millonario" alternativo para festejar un triunfo histórico. Y valioso.

El atacante paraguayo Gabriel Ávalos (ex Crucero del Norte de Posadas, Nueva Chicago y Godoy Cruz de Mendoza) resultó el héroe de los dirigidos por Mario Sciacqua.

El delantero "rojinegro" convirtió sucesivamente a los 12m. y 35m. de la primera parte, además de facturar el tercero, a los 8m. del complemento. El pibe Cristian Ferreira (St. 18m.) descontó para la escuadra de Núñez, que venía de sucumbir con Defensa y Justicia (0-1) y Unión de Santa Fe (1-2), también en el Monumental.

Más allá de las ventajas lógicas que entregó por incluir una alineación casi sin rodaje anterior, River volvió a mostrar fragilidad defensiva, siendo permeable a cualquier ataque visitante. Eso le ocurrió a los 12’ cuando Avalos empezó a redondear su tarde de gloria, con un remate bajo y cruzado. Y sobre los 35’ Ávalos se elevó más alto que todos para conectar y batir a Germán Lux.

En la reanudación, otra contra rápida, otro pase de Compagnucci a Avalos permitió otra lucida definición del delantero y el descuento llegó con un zapatazo de Ferreira, que batió la estirada Sebastián Bértoli.

Sin emociones

FUE 0 A 0 / BELGRANO Y UNIÓN NO SE SACARON VENTAJAS.

Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe igualaron 0 a 0, en un encuentro que no contó con demasiadas ocasiones de gol disputado en Barrio Alberdi ante unas 30.000 personas y válido por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Este empate dejó a los “celestes” sin la posibilidad de salir de la zona de descenso, y ahora con 1,082, tienen el cuarto peor promedio, mientras que en el actual certamen están con 13 puntos en la antepenúltima ubicación.

Los “tatengues”, por su parte, sin demasiada urgencia con la tabla del descenso, se metieron por el momento en zona de Copas internacionales, ya que con 23 unidades están en la novena colocación en la Superliga.

A pesar de los más de 30 grados en barrio Alberdi, que con el alto porcentaje de humedad parecían unos cuantos más, los dos equipos mantuvieron un muy buen ritmo de juego, con intenciones de juego de ataque, aunque en la primera mitad no lograron acercarse demasiado a los arcos.

Una llegada del colombiano Mauricio Cuero que no pudo definir bien ante Nereo Fernández para el local, y una buena opción que no pudo terminar Franco Troyanski para los de Leonardo Madelón fueron las únicas chances claras de gol en los 45 minutos iniciales.

Ninguno pudo romper los cercos defensivos en el complemento por ende el duelo acabó 0 a 0.