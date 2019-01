Con los ojos en Venezuela, madura la grieta local

Duele Venezuela

Nicolás Maduro, logró trasladar su grieta al mundo. La mayoría de los países americanos y europeos, le exigen la salida del gobierno mientras reconocen a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) que asumió la presidencia transitoria con el compromiso de llamar a elecciones. En síntesis, Venezuela se convirtió en el tablero donde la geopolítica mundial juega una partida peligrosa. EE. UU. y Rusia son los titiriteros que mueven las piezas motivados por intereses de dominación mundial. Donald Trump y Vladimir Putin se muestran los dientes mientras se relamen por el gas, el petróleo y el oro venezolano y también por la idea cabecera de playa que el país caribeño significa para sus planes de expansión. Maduro apoya su espalda en Rusia, Bolivia, México, Turquía y Cuba, donde la izquierda le ofrece desde una "generosa" sociedad hasta un asilo político si llegase a ser necesario. Algo que pocos han comentado hasta ahora y que informes reservados desde Venezuela dan cuenta, es que en ese país, hay gran cantidad (22 mil) de "asesores" cubanos, más de 20.000 refugiados exguerrilleros entre los de las Fartc y del ELN colombiano, y otros miles en la Isla Margarita, donde aseguran que subsiste fuerte enclave de militantes de Hebzbollah, todos integrantes de la sociedad que diseñó hace años el comandante Hugo Chavez Frías. Estas fuerzas refugiadas que ocupan Venezuela no tendrían hacia dónde emigrar y son las que hoy influyen poderosamente en el ánimo de Maduro. Se debe tener presente que su lema de vida es "Patria o muerte" y actúan en consecuencia. Gravísimo panorama el del hermano país, donde su población clama por urgentes canales de asistencia humanitaria que le suministren alimentos y medicamentos de manera urgente. En tanto, en las multitudinarias movilizaciones de ambos bandos y la represión feroz (de policías, militares y fuerzas especiales que aún responden a Maduro), ya dejaron como saldo una treintena de muertos, y las cárceles repletas de detenidos. En cuestión de horas los presidentes deberán resolver su explosiva situación y ojalá que lo hagan con decisiones y objetivos puramente venezolanos. De lo contrario, cualquier otra forma desparramará sus esquirlas por todo el continente.

Maduro lo hizo

Quién iba a decirlo! Un día el dictador venezolano puso en blanco sobre negro la realidad argentina, a partir de la dolorosa crisis que vino madurando y finalmente terminó pudriendo la situación económica, política y social de su país. Ocurre que aquella crisis disparó las definiciones de nuestra clase dirigente y definió sin querer y con precisión los dos bandos que habitan nuestro país. Desde un lado, desde el Presidente Mauricio Macri, por el PRO hasta el Gobernador Gerardo Morales desde la UCR, y Elisa Carrió de la Coalición Cívica, incluyendo entre ellos al peronismo de la Alternativa Federal ( Massa, Urtubey, Duhalde, Pichetto, Lavagna, Schiaretti y todo el arco del PJ dialoguista o moderado) se apresuraron a dar la bienvenida al presidente Guaidó y exigir el alejamiento del dictador Maduro. Desde el otro lado, desde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner hasta Luis D´Elía, incluyendo entre ellos a todo el arco de referentes K desde el "Cuervo" Andrés Larroque (La Cámpora) a Juan Grabois (Francisco). Naturalmente no podía faltar la expresión de la jefa tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala de Noro: "Aquí estoy comandante, para lo que necesite" le transmitió a Maduro. Y también la izquierda de Pino Solanas, Nicolás del Caño, Marcelo Ramal, Miriam Bregman, salieron a defender a Maduro mientras aprovechaban para fustigar -con diferentes matices- al imperio norteamericano. El doloroso momento de Venezuela, dejó perfectamente claro de qué lado del mundo quedaremos los argentinos según quien gane las elecciones de octubre. Y aunque parezca apenas un dato anecdótico, pero considerando la desorientación general y la falta de definiciones precisas de hoy, es al menos una pista para ayudar a que los indecisos, que son tantos, comiencen a encontrar una referencia para el voto. Maduro lo hizo. Casi un elector en Argentina.

El adelantamiento

Mientras tanto la Costa atlántica es como en cada año electoral, epicentro de asaditos, cenas, reportajes y de intenso trabajado de encuestadores. Mar del Plata, Miramar, Santa Teresita, Cariló y Pinamar capitalizan las vacaciones de los posibles candidatos. El presidente Macri extendió su descanso unos días en los emblemáticos hoteles de Chapadmalal después de dos encuentros sobresalientes: con María Eugenia Vidal y con Lilita Carrió. En ambos casos para mostrar que las relaciones son excelentes. Pero con la Gobernadora ni trataron el tema del adelantamiento que en la provincia de Buenos Aires parece un hecho. Con la jefa de la Coalición Cívica, para que al país le quede claro que la rebelde rubia chaqueña está firme en Cambiemos. Todavía. Y con algunas condiciones.

Radicales ansiosos

Sobre el candente tema, en Jujuy, no hay definiciones por el momento. El GM ha formulado prudentes declaraciones de compromiso, asegurando que esperará una decisión conjunta -orgánica- de Cambiemos. Otras expresiones no tan prudentes, vertidas en medios de prensa porteños como habitualmente hace, definió GM que "el gobierno está en el peor momento, en todo sentido". De allí se desprenden claramente al menos dos interpretaciones de su pensamiento presente y a futuro. Es lógico que el GM, junto al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, al menos por ahora, le ofrezcan a Macri una prenda de unidad y lealtad, que de todos modos, no durará por mucho tiempo. En Jujuy, cunde la voluntad y la conveniencia del adelantamiento. "No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo realizado y todas las cosas que pudimos conseguir en tres años" decía el viernes un conspicuo caminante de los pasillos de San Martín 450. "Y hasta ahora, todo indica que el Presidente ya no tracciona como antes y eso, más allá de las lealtades, la dirigencia del Pro y de Cambiemos lo deben comprender". Y aunque no existe fecha definida, todo indica que finalmente sería para fines de mayo o junio, "o más tarde para Julio, porque de lo contrario, si pasa más tiempo, el cronograma de Jujuy se superpondrá con el nacional", comentó la fuente. Los radicales de Jujuy se salen de la vaina por ser llamados al combate, pero como hoy son más verticales que los peronistas de antes, se muerden y callan. De todos modos, en sus reservadas críticas al gobierno del PRO, no olvidan que pasaron tres años como espectadores de las decisiones del macrismo, que sólo los convocó cuando las "tormentas" amenazaban con hundir el barco. "Sería interesante concurrir a las Paso nacionales con fórmula propia", aseguraba otro infidente radical, ya identificándose con la prédica de Ricardo Alfonsín y otros notables radicales, y se encendía de entusiasmo imaginando que "podríamos llegar muy fuertes, por ejemplo con un hombre como Martín Lousteau". "¿Y si en esas PASO ganamos, por qué no soñar con pelear la presidencia?" se preguntaba. Para eso, deberán esperar que en las próximas semanas, el comité nacional de la UCR convoque a su convención, que promete ser de alto voltaje.

Peronistas expectantes

La ansiedad de las elecciones ya ganó al peronismo jujeño. En la semana próxima se reunirá el Congreso Provincial y definirá líneas directrices importantes para esperar la fecha y tratar de ordenar la tropa. Rubén Armando Rivarola aclaró que su vocación de buscar la gobernación de Jujuy está intacta, pero más claro fue al precisar que como Presidente del PJ, lo primero es lo primero: fortalecer al partido, buscar la unidad, reencontrar la voluntad de ganar en nombre de aquellas veinte verdades y las tres banderas históricas, hoy más vigentes que nunca.

También está lanzado el "verónico" intendente de El Carmen e integrante de la Liga de Intendentes, Adrián Mendieta, (que cubrió de pasacalles su zona de los diques), y aunque por ahora volvió al perfil bajo, el senador Guillermo Snopek mantendría su voluntad de entrar al ruedo.

Una disputa secundaria se desató por la representación del kirchnerismo en Jujuy.

Paralelamente al regreso a las marquesinas de la expresidente CEFK, Unidad Ciudadana rayó la cancha y sin despreciar a posibles socios de un espacio cristinista, reservaron para sí la exclusividad de la marca K. De todos modos, Alejandra Cejas, (Frente Patriótico) Juan Manuel Esquivel (Tupac) y La Cámpora jujeña, rodean el cuartel K reclamando atención y participación.

La casona gris de avenida 19 de Abril va tomando color u calor. Lentamente pero sin pausa, militantes se apoderan de sus salas, discuten, participan de cursos, charlas y hasta de las simpáticas y tradicionales choripaneadas donde vuelven a cantar la marcha levantado los dedos en "V".

En diferentes ciudades del interior, el entusiasmo se repite y crece. Hay ruido de elecciones, y el peronismo lo sabe.

Enero en la Justicia

Mientras ocurre la política, la Justicia tampoco frenó totalmente su actividad de verano. El Juez de control Isidoro Arzud Cruz, informó el viernes que -como se esperaba- resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado una vez más por los abogados del exgobernador Eduardo Fellner en la megacausa.

También se desestimaron pedidos similares por el intendente Raúl Jorge y una decena de jefes comunales del interior. Y hay más novedades, el tema que ventila esa causa es centralmente la desaparición de 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas. Pero una nueva valuación -actualización- de los fondos llegados desde la Nación a la Provincia, estarían determinando que se trata de una suma superior a los 4 mil millones de pesos lo que naturalmente también actualiza el volumen y la importancia a las diligencias judiciales.

En esta semana, habría avances y se espera que los abogados de los supuestos funcionarios auditores de la Secretaría de Vivienda de la Nación, se entrevisten con el juez y de no estar ellos interesados en nuevos trámites o recursos, la causa quedaría pronta a elevarse a juicio oral.

También, versiones indican que se agregan informes de pasajes y viajes de ex funcionarios al exterior, vinculados presuntamente a movimientos bancarios en el país y en el exterior, y entre éstos, ciertos famosos paraísos fiscales. Se trataría del rastreo realizado tanto por la Justicia de Jujuy, como el agregado de informes de la UIF, que involucra a la totalidad de los imputados.

El viernes se rehabilita el año judicial y con el Poder funcionando a pleno se supone que todos los mecanismos deberían acelerar su aproximación a la verdad de lo ocurrido.

Legislatura en aprontes

La que sí está freezada es la actividad parlamentaria. De todos modos, legisladores que aún en vacaciones siguen fatigando los pasillos de la casa de piedra, precisamente en los ámbitos del oficialismo, analizaron off the record con este periodista los próximos pasos. "No hay sesiones extraordinarias a la vista", dijeron, "el único tema será tratar en su momento el desafuero de la diputada Mabel Balconte, cuando llegue desde la Justicia". Reconoció que en cuanto se trate, será para conceder ese desafuero y permitir la detención inmediata de la legisladora, encontrada culpable y condenada a nueve años de prisión en la causa de Pibes Villeros por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en concurso real. Sin embargo, y siguiendo el temperamento habitual, se esperará el "doble conforme" es decir, que conocida la sentencia, se obtenga una ratificación de Casación.

Otras versiones que se filtraron en la charla con el infidente, fue la creciente preocupación de los legisladores por el tema del Ingenio La Esperanza. "Es una carga pesadísima para el gobierno, y un flanco débil que se ofrece en pleno año electoral", admitió. Abundando en la conversación, otro interlocutor también legislador en semivacaciones, reconoció que el radicalismo no fue muy comprensivo con la renunciante ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré. "Quizás debimos ser más solidarios, reconocer que encontró el área más complicada, dominada por tupaqueros, dirigencias piqueteras, y un desbarajuste mayúsculo que pudo ir ordenando de a poco y con gran esfuerzo" reconoció.

"Pudo tener errores y el desgaste lógico que genera un área tan complicada y sensible, pero también gracias a ese trabajo, este diciembre en Jujuy, finalmente, se contuvieron desbordes, muchas protestas sociales y reclamos populares que en otros años ganaban las calles en fin de año", concluyó a manera de reconocimiento.

Hoy asumiría su reemplazante, la dirigente radical aborigen Natalia Sarapura, en cuya sensibilidad y capacidad de gestión, el GM entregará tan delicada área de gobierno, en un año difícil.

El doloroso caso de la niña de 12 años que fue sometida a un parto prematuro, toma cauces inimaginables. O, para ser sinceros, desnuda a través de información de nuestro diario, una trama horrorosa, que lamentablemente es bastante común en las franjas más vulnerables de nuestra sociedad. Como se dijo, debe sobrevenir un debate serio, maduro, responsable, que evite la obsesión mediática de los deseosos de figuración.

Es un flagelo demasiado extendido y penoso para que además, se lo atice con intenciones secundarias y aviesos afanes de figuración.

Se fue. Enero ya casi se fue. Y a pesar de todo lo que aún falta que pase, hay quienes creen que sin demasiadas sorpresas, el año ya está perdido.