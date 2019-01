"Quedó demostrado que las acusaciones eran mentiras"

La Justicia jujeña vindicó al concejal del Deliberante de la comuna capitalina Federico Noro por los dichos que la diputada provincial Mabel Balconte y el excooperativista Alejandro "Pilo" Mansilla hicieron públicas y los demandará.

"Ha quedado demostrado que todas las acusaciones que la diputada Mabel Balconte y otro excooperativista en mi contra fueron mentiras y por ahora que la Justicia resolvió, voy a demandarlos por los daños que ocasionaron tanto a mi persona como a mi familia", le dijo a nuestro diario el edil.

Balconte había mencionado en distintos medios de comunicación tanto nacionales como provinciales que desde la casa de la dirigente social Milagro Sala se preparaban bolsos con dinero y los llevaba a la Quinta de Olivos para entregárselo a Máximo Kirchner a quien apodó como "principito", y en sus declaraciones apuntó a uno de los hijos del actual esposo de Sala, Federico, hijo de Raúl Noro.

"En calidad de funcionario público, me vindiqué, hice una presentación espontánea, me puse a disposición de la Justicia y siempre estuve a derecho y demostré que todo lo que dijo la diputada fue mentira".

"En realidad la Justicia fue la que demostró que yo no viajé a la provincia de Buenos Aires en la fecha que Balconte se encargó de decir por todos los medios de comunicación nacionales y provinciales. También se demostró que nunca ingresé a la Quinta de Olivos, que no ingresé al Ministerio de Planificación Nacional que en ese entonces era titular Julio De Vido, que no trasladé bolsos de dinero ni ninguna cosa que esta mujer dice".

"Entonces ha quedado demostrado judicialmente que la diputada provincial Mabel Balconte mintió y por eso voy a demandarla, porque hizo un daño importante hacia mi persona y mi familia".

En otro tramo del diálogo que el concejal mantuvo con nuestro medio, dijo que a su entender "la diputada Balconte fue usada por el oficialismo, pero de todas maneras terminó condenada. En un primer momento, políticamente les favoreció al oficialismo, a pesar de que todo lo que dijo fue mentira, sus declaraciones tenían el interés de dejar instalado en la sociedad estas mentiras y es mi deber mostrarle a la sociedad que todas las acusaciones en mi contra fueron mentiras y por ello ahora ella debe responder a la Justicia".

Durante el debate oral del expediente conocido como "Pibes Villeros", el testigo Alejandro David "Pilo" Mansilla, había declarado bajo juramento ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 que tanto Federico Noro, como otros familiares directos, se habían enriquecido ilícitamente.

Estas declaraciones también fueron motivos de la vindicación del concejal de la comuna capitalina y días atrás la Justicia se expidió al respecto, echando por tierra los dichos de Mansilla, y es por eso que también deberá responder ante la Justicia sobre sus acusaciones.

"Mansilla es otro condenado en otra causa judicial, me acusó a mí y a mi familia de enriquecernos ilícitamente. Dichos falaces que la Justicia ha comprobado que lo que dijo mansilla también fue un invento. Creo que tanto Balconte como Mansilla confiaron en algún funcionario de turno que les prometió cierta impunidad, que a la larga esto les va a traer consecuencias", aclaró Federico Noro.