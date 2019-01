Artistas con discapacidad visual, un gran ejemplo de superación

El acto de ver parece algo simple y natural, abrimos los ojos y podemos apreciar lo magnífico de la vida, avizoramos momentos especiales con nuestros seres queridos, y admiramos magníficos lugares que nos ofrece la naturaleza. Sin embargo, aquellos que no tienen la suerte de ver, encontraron en la música una fuente laboral y el disfrute de la vida. Aunque para la mayoría de ellos no ha sido fácil, nunca desistieron.

El Tribuno de Jujuy conoció la historia de tres talentosos músicos con discapacidad visual que se ganan la vida en las calles de San Salvador de Jujuy y muestran diariamente a la comunidad la manera de salir adelante a través de lo que los apasiona. Sin lugar a dudas sus relatos se convierten en un ejemplo de superación para muchas personas.

Un acordeón y dos bastones blancos son fieles compañeros de Javier Colombo de 41 años y Silvana Benítez de 39 años, quienes desde hace más de diez años le ponen color y alegría con su música a las mañanas en la peatonal Belgrano. La pareja que está casada hace 13 años vive en el barrio Alto Comedero. El amor de ellos nació a través del diálogo, luego de que una amiga de Javier los presentara.

COMPARTEN CANTOS CRISTIANOS Y ALABANZAS / JAVIER COLOMBO Y SILVANA BENÍTEZ DURANTE LA MAÑANA EN LA PEATONAL BELGRANO.

Juntos han vencido barreras y creado un hermoso vínculo. Todas las mañanas con su música llaman la atención de aquellos que circulan por la zona céntrica. "Cuando cantamos recibimos el cariño de las personas, nos dicen cosas muy lindas y nos colaboran con lo que ellos más pueden. Nosotros somos muy agradecidos", expresaron.

Javier nació prematuro y el oxígeno de la incubadora le quemó la vista, por lo que perdió su visión totalmente pero eso no fue impedimento para que siga adelante con sus proyectos de vida. Sobre cómo se inició en el mundo de la música, relató que a los 14 años un profesor le enseñó a tocar el acordeón, "después de un tiempo dejé de tocar porque no tenía mi propio instrumento. Luego compré el mío y empecé a practicar de manera particular todo lo que había aprendido", dijo.

En el año 2003 tuvo la dicha de conocer a quien hoy es su mujer, Silvana Benítez, "a los 26 años la conocí por medio de una amiga que estudiaba en la provincia y desde ese tiempo compartimos nuestras vidas", indicó.

Por su parte, Silvana, quien a su nacimiento padeció el mismo problema de visión que su marido, relató que canta desde los 8 años de edad, "es un gusto que viene de familia, mi abuelo cantaba y desde niña escuchaba a cantantes como Aldo Monjes y otros artistas", indicó.

En la calle empezó a cantar desde que lo conoció a Javier, "un tiempo viví en Palma Sola y después viene a vivir a capital. Canté en Monterrico, Perico y otros lugares de la provincia" sostuvo. Para ella, cantar en la calle significa dar a conocer a Cristo, "cantamos himnos cristianos y alabanzas, mostramos lo que sabemos hacer y brindamos un mensaje de que todo se puede, mientras tengas las manos, los pies, el oído y olfato", dijo Silvana.

GUSTAVO CALLÓN / DURANTE LA SEMANA TOCA INSTRUMENTOS DE VIENTOS EN CALLES DE LA ZONA CÉNTRICA CAPITALINA.

La pareja expresó que les sobra el deseo de ser padres y darles todo el amor a un hijo.

"Soy una persona que disfruta"

Cada día, en la esquina de la peatonal de la zona céntrica de capital, Gustavo Callón, de 50 años, con discapacidad visual, a través de sus melodías folclóricas atrapa la atención de quienes están dispuestos a escucharlo. Con su guitarra, una flauta y un bastón a su lado, este talentoso músico toca durante las mañana y a veces en las tardes. Los transeúntes pasan, lo saludan y disfrutan de su show y otros dejan un poco de dinero en el pequeño tarrito que está a sus pies.

Gustavo Callón nació con ceguera, es padre de cuatro hijos y hace más de 20 años toca instrumento de viento, "desde que era chico mi padre me enseñó a cantar, también aprendí de la mano de dos profesores de música ", dijo. Su talento, expresó, también lo hizo conocer en diferentes provincias.

"Cuando vengo durante el día a tocar la flauta o mi guitarra, puedo sentir que la solidaridad de las personas está siempre presente, algunos te ayudan a cruzar la calle. Soy una persona que disfruta hacer esto", destacó.

Callón contó que cantar en la vía pública para él es una fuente de salida laboral que le permite cubrir los gastos de sus impuestos y vivienda.

Otras de las cosas que les gusta hacer a este talentoso músico, es jugar a la pelota junto a sus compañeros de la Asociación Jujeña de Deportistas Ciegos, "Los Linces", "realizamos campeonatos de fútbol cinco y a veces jugamos contra equipos de diferentes provincias", destacó.

Por otro lado, Callón mencionó que son varios los obstáculos que se presentan en la vía pública para las personas no videntes. "Las paradas de los colectivos están muy alejadas entre sí. Más allá de que el pasaje para nosotros sea gratis. Antes los colectivos pasaban por diferentes lugares del centro, ahora uno debe caminar muchas cuadras para llegar a cierto lugar", indicó. Además, puso de relieve que son muchas las personas que padecen discapacidad visual y no cuentan con una fuente laboral, por lo que recurren a trabajar en la calle.

SERVICIO / LA ASOCIACIÓN JUJEÑA DE CIEGOS Y AMBLIOPES “HÉCTOR NESSIER” BRINDA TALLERES DE ORIENTACIÓN EN MOVILIDAD, BRAILLE Y MANEJO DEL BASTÓN, ENTRE OTROS.

Ofrecen talleres de rehabilitación

En nuestra provincia, la Asociación Jujeña de Ciegos y Ambliopes "Héctor Nessier" brinda talleres de rehabilitación a personas que padecen discapacidad visual.

Los cursos están guiados por el vocal de la institución, Facundo Mota, desde el año 2003, quien padece la misma discapacidad y puede transmitir sus vivencias, "en los talleres se les enseña orientación en movilidad, Braille, manejo del bastón con el entorno de su domicilio, actividades de la vida diaria, desde tener una cama hasta hacerse una taza de té", dijo Mota.

Además, destacó que el trato de los ciudadanos con las personas con discapacidad visual es cada vez mejor, "hay muchas personas que ofrecen su asistencia para cruzar la calle, ayudar a encontrar un lugar y para poder tomar el colectivo".

En este sentido, recomendó a los ciudadanos que al momento de ayudar a una persona ciega a cruzar la calle, esta debe facilitarle el hombro o antebrazo para poder caminar. "Nunca hay que agarrar a la persona ciega como si fuera un objeto, quizás por desconocimientos algunos lo hacen pero no es la forma", sostuvo.

En el caso de brindarle información es importante preguntarle si necesita ayuda, permitirle apoyarse de su hombro o brazo así podrá seguirlo y realizar los mismos movimientos y no cambiar el modo de hablarle. Si la persona requiere información sobre una dirección, lo correcto es indicar de manera precisa utilizando términos claros como derecha, izquierda, adelante y evitando las palabras acá, allá, etc.

En este contexto, Facundo Mota se refirió a las diversas problemáticas que padece en la vía pública la

persona no vidente, "hay muchos estacionamientos que no cuentan con alarmas cuando ingresa o sale un vehículo, por lo que es muy peligroso para aquellas personas no videntes que estén circulando por el lugar. Son

apenas tres los estacionamientos que cumplen con la norma de este ruido sonoro", indicó.

También destacó que no se cumplen las ordenanzas para el control del espacio público para las personas no videntes, "hay mesas de confiterías en las veredas, toldos colgantes que tienen que ser superior a dos metros, carteles ubicados a mitad de la vereda, esos obstáculos no los podemos detectar con el bastón", remarcó.

Es importante que una persona con problemas de visión o no vidente practique un deporte porque facilita su independencia e inserción social, al mismo tiempo su rehabilitación. En este sentido, la Asociación Deportista Ciegos "Los Linces" está integrada por personas con discapacidad visual que participan anualmente en el Torneo Nacional de Fútbol Sala para Ciegos que organiza y fiscaliza la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. "El año pasado hemos salido en sexto lugar en un total de veintiocho equipos que participaron de todo el país", sostuvo Mota.

Asimismo, comentó que quienes asisten a la Asociación practican el deporte Goalball y se reúnen los días lunes, miércoles y sábados en el estadio "La Tablada" de 17 a 20 para practicar fútbol.

Docente con un gran corazón

En el año 1998 se fundó la asociación con el nombre de Héctor Nessier, quien fue docente y formó parte de los principios de escolarización de muchos jóvenes que padecían la discapacidad de ceguera. Asimismo, Facundo Mota contó la experiencia que vivió siendo estudiante de Nessier y las actividades que realiza en la asociación. "Yo fui pupilo de Nessier, él se caracterizaba por ser una persona que quería lograr sus metas y hacer distintas cosas, te enseñaba a usar el bastón, aprender Braille, tenía un gran corazón". Mota contó que después de un tiempo, se juntaron las personas para conformar la Asociación, con el objetivo de reinsertar a la población ciega a la sociedad.

Bastones blanco y verde

El 15 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional del Bastón Blanco, cuyo elemento es símbolo universal de libertad para el desplazamiento de las personas con discapacidad visual. Es la movilidad con el que son entrenadas las personas que tienen esta condición visual para poder desplazarse con autonomía en la vía pública.También sirve como distintivo, informador y como protección.

Otra fecha importante que se recuerda es el 26 de septiembre, como el Día Mundial del Bastón Verde, elemento que también cumple la función de herramienta de orientación y movilidad para personas con visión limitada.

Mediante la Ley 25.682/2002 se adoptó en todo el territorio su uso como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión que está por debajo del 50%.

Sus posibilidades de desplazarse y actuar en el espacio varían mucho según la luz, el lugar y lo que haya en él. Pueden ver objetos a corta o mediana distancia, pero no pueden cruzar la calle solos.