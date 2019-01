Esta prohibido jugar con bombuchas en parque Xibi Xibi

Así lo dijo el secretario de Gobierno comunal, quien advirtió que la convocatoria del doming no fue autorizada.

El domingo ultimo, el anfiteatro de "Las Lavanderas" del parque Xibi Xibi fue escenario de un gran "bombuchazo" en el que cientos de niños y jóvenes, aprovecharon para jugar de manera anticipada al Carnaval. Lo cierto es que, pese a que para muchos fue un momento de diversión, la iniciativa causó un cierto malestar en quienes buscaban disfrutar una jornada tranquila en este espacio verde. Desde el Municipio advirtieron que este tipo de juegos están prohibidos y que no permitirán que se sigan realizando en el predio.

La "guerra" de bombuchazos, a la que se sumaron algunos baldazos de agua, se libró gracias a una convocatoria efectuada a través de las redes sociales, la cual tuvo una gran aceptación por parte de muchos vecinos, pero que lamentablemente no contaba con la autorización del Municipio capitalino.

Así lo aseguró el secretario de Gobierno comunal, Gastón Millón, quien explicó que este tipo de juegos "están prohibidos" y que por lo tanto el "bombuchazo" del domingo no contaba con la autorización del Municipio para realizarse. "Cualquier actividad que se hace en el parque lineal, debe estar autorizada por el Municipio. Para este "bombuchazo" no se pidió permiso, y por lo tanto no contaba con ningún aval y si se hubiera pedido permiso se les hubiera negado" dijo y remarcó que si bien el parque se puede utilizar como cualquier otro espacio verde, "las actividades que se hagan siempre deben estar dentro de los limites de la ley".

Millón argumentó la negativa señalando que en los espacios verdes "no se puede realizar ninguna actividad que perturbe el derecho a circular o a permanecer del resto de las personas que no están jugando".

Asimismo, dejó entrever que en caso de reiterarse un evento similar se buscará dar instrucciones a la Policía de la provincia a fin de que intervenga y evitar que se lleve adelante. "Nos vamos a reunir con el ministro de Seguridad Ekel Meyer para definir acciones al respecto; en cuanto se identifiquen este tipo de iniciativas vamos a actuar y si bien el Municipio no tiene la facultad de emplear la fuerza para evitar estos hechos, si lo puede hacer la Policía".

sostuvo a la vez que recordó que el Código Contravencional vigente también prevé sanciones para este tipo de juegos.

Multas de 5 mil pesos

En este sentido, el juez contravencional, Matías Ustarez, detalló que los casos en los que se arrojen bombuchas y agua son pasibles de infracciones se aplicarán multas de hasta 5 mil pesos.

“El código establece una multa para aquellas personas que ocasionen molestias a terceros que no estén jugando o que utilicen algún elemento capaz de producir un daño en la integridad física de las personas, como por ejemplo que usen cal en vez de talco, o en que en vez de agua utilice algún otro elemento que provoque daño en la piel”, explicó Ustarez.

El juez recordó además que está prohibido arrojar agua, bombuchas o algún elemento de este tipo desde vehículos en movimiento o desde edificios.

En caso de que alguna persona se vea afectada por este tipo de juegos debe radicar la denuncia.

“Es necesario que la persona exprese su molestia en la comisaría, en la unidad regional, juzgado o departamento contravencional. Se iniciarán entonces las actuaciones contravencionales que correspondan para su juzgamiento y posible aplicaciones de multas”, explicó Ustarez.