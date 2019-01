La policía investiga el intento de secuestro de niños pero no hay denuncias

Anoche, la noticia de que un sujeto a bordo de una motocicleta intentó llevarse a dos niños que jugaban fuera de sus casas, en un sector de barrio Santa Rosa de Lima, causó conmoción en la ciudad, ante ese hecho, nuestro diario habló con la jefa de la Unidad Regional 2 Comisario General Irma Calapeña, quien sostuvo que hasta el momento no hay ninguna denuncia respecto a esta situación. “Si puedo decir que anoche, hubo una persona, una señora que dijo que en el lugar mencionado, había un hombre en una moto ofreciendo caramelos o alguna otra cosa a los chicos, pero no dijeron que se quiso algúno”, dijo la jefa.

En se sentido apuntó que la policía entiende que podría tratarse de una persona que estaba ofreciendo drogas, porque son formas de captar a los chicos. Indicó que de manera inmediata, tras recibir el alerta, se hizo un red para que todos salgan a recorrer, salió gente de Toxicomanía, de la Seccional 35, de la Brigada de Investigaciones, sumándose efectivos y móviles de las demás comisarías. “Se hizo un operativo para poder divisar, con los pocos datos que teníamos, a una persona que circulaba en una moto. Se fue a las plazas, donde siempre hay concentración de chicos, pero no tuvimos ningún resultado. También hice una red completa a las comisarías para determinar si hubo denuncia de alguna mamá y hasta ahora no hay denuncia al respecto, no hay chicos desaparecidos, nada de nada. Vamos a seguir trabajando porque sabemos que este es un “modus operandis” que utilizan los que venden droga al menudeo. Si los vecinos denunciaban hubiese sido importante porque tendríamos mayores características del sujeto y poder buscarlo, de igual forma seguimos buscando y profundizando la investigación.”, subrayó Irma Calapeña.

Reiteró que en el ámbito de la UR2, no hay denuncia formal que pueda aportar datos de este hombre, “con la escases de datos que tuvimos montamos un operativo de prevención y lo seguiremos haciendo, la niñez es sagrada en estos casos, y vamos a seguir trabajando. Es todo lo que tenemos en información oficial”.