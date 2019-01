Denuncia robo de ganado y la Policía se contradice

LIBERTADOR (Corresponsal). Varios animales fueron sustraídos de la finca de Omar Romero ubicada en El Bananal. La Policía primero dijo una cosa y después otra.

El damnificado destacó que no es la primera vez que le pasa esto, sufrió el robo de animales en tres oportunidades anteriores, recordando que cuando su suegro vivía padeció un robo con arma de fuego, "en esa ocasión le apuntaron con el revólver en la cabeza para robarle. No radicamos la denuncia por temor a represalias por parte de los delincuentes. Este último robo rebasó el vaso y decidimos hacer la denuncia", afirmó.

Mencionó que sospechan de quienes pudieron haber sido puesto que su cuñado alcanzó a ver a varias personas que estaban frecuentando el lugar corriendo a los chanchos y que cuando les avisaron llevaron a los animales hasta el chiquero pero que igual se llevaron hasta los vacunos que estaban atados cerca de la casa.

"Cuando fuimos a radicar la denuncia el personal policial se trasladó al lugar y realizó las investigaciones, cuando regresamos nos dieron los nombres de siete personas a las que pillaron terminando de sacar el cuero y pelando los chanchos pero no sabemos nada sobre si los detuvieron y cuando fui a retirar el papel de mi denuncia me dijeron que vaya mañana porque el oficial me dará una respuesta de todo lo sucedido".

Romero dijo no entender por qué no hay detenidos puesto que la Policía dijo haberlos "pillado cuando faenaban a los animales, preguntamos eso y nos dijeron que más tarde nos llamaban y nunca lo hicieron". "Nos enteramos esa noche que los delincuentes estaban vendiendo la carne por $ 50", afirmó. Por último, mencionó que se enteraron que otras familias también sufrieron este tipo de robo, agregando que "haciendo un cálculo del valor de lo robado ronda los 40 mil pesos".