Largas colas y esperas para poder tomar un colectivo

La drástica reducción del servicio de transporte urbano se sintió con mucha fuerza durante toda la jornada de ayer. La medida que llevaron adelante los empresarios como protesta a la quita de subsidio y "el reparto del combustible" dejó a miles de jujeños varados en la calle.

Los pasajeros esperaron entre 45 minutos y una hora 20 hasta poder tomar un colectivo urbano. El calor castigó a los usuarios.

Solamente circuló una unidad por cada corredor con una frecuencia de 45 minutos a una hora y media.

Una vez más los usuarios, los más humildes y los trabajadores que necesitan a diario tomar un colectivo para poder cumplir con sus obligaciones son rehenes de una medida extrema que tomaron los empresarios para reclamar la continuidad de los subsidios.

Desde muy temprano y al ver que los colectivos tardaban muchísimo en pasar por cada parada los usuarios se organizaron a través de las redes sociales creando un grupo de WhatsApp en el que los mismos pasajeros iban informando dónde se encontraba el colectivo para permitir que los pasajeros se acercaran a las paradas siguientes.

Desde el municipio hicieron público que emitieron una intimación hacia las empresas a las ocho de la mañana para que reestablezcan el servicio normal, pero nada de eso ocurrió.

Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos, habló con El Tribuno de Jujuy y expresó que "hay una instancia de diálogo que se desarrolla desde el jueves pasado con los empresarios con la idea de destrabar el conflicto".

Las empresas que se encuentran con servicio reducido son seis, que tienen a su cargo 47 líneas que recorren los barrios de San Salvador de Jujuy. Santa Ana es la que más corredores tiene, siendo en total 12, la empresa Xibi - Xibi tiene 11 líneas, El Urbano tiene 9 líneas y sumado a San Jorge que son 5 en total tiene 14 corredores. Unión Bus tiene 8 y PalBus solamente 2.

Debido a la carencia del servicio, autos particulares cobraban entre 30 y 50 pesos para el traslado hacia Alto Comedero. Desde Malvinas hacia la exterminal cobraban 85 pesos.

El barrio más afectado

Usuarios del barrio Alto Comedero se mostraron molestos ante la situación que les tocó atravesar por la circulación de una sola unidad.

Las líneas que recorren el barrio más poblado de la ciudad son 1, 3, 7 y 45 de la empresa San Jorge; 5 y 21 de Xibi - Xibi; 2 y 11 de Santa Ana y del Pal - Bus las número 20 y 30. La empresa El Urbano es la que más recorridos realiza en el sector por tener casi la totalidad de sus trazados zonales que une con el centro desde ese lugar. Las líneas 9, 13, 14, 22, 31 y 48 Interbarrial son los más requeridos por los pasajeros.

En un recorrido matutino que llevó a cabo El Tribuno de Jujuy por las paradas del transporte de pasajeros pudo constatar la difícil situación. Las largas esperas bajo un calor intenso fue la escena que se repitió en toda la ciudad.

Las paradas ubicadas en las calles principales del barrio Alto Comedero estuvieron colmadas de personas que esperaban viajar en la única unidad que transitaba por su sector. Algunos esperaron y permanecieron en el lugar hasta que la unidad retorne por el mismo lugar una hora después.

Fabiola Virginia Soto, vecina de las 370 Viviendas, expresó que "esto afecta a los que menos tienen, porque somos los que pagamos todos los días un boleto para poder ir a trabajar y ahora nos vemos demorados una hora y veinte minutos esperando la línea 1 que no se detiene en cada parada. Deberían rever la situación de forma urgente".

A su vez añadió y pidió que se regulen los pases libres al comentar que "el Gobierno debería arreglar con las empresas, acá en Jujuy todo el mundo viaja gratis: policías, amigos con pases, si habrían menos pases y todos pagarían lo que corresponde, las líneas funcionarían bien". En las paradas ubicadas en calles Fascio, El Éxodo, avenida General Savio, Almirante Brown y Forestal también se observó una gran cantidad de pasajeros esperando que un colectivo pare para poder llegar a su destino tras mucho tiempo de espera.

El barrio más afectado fue Alto Comedero, las paradas estaban llenas y las unidades no se detenían en todas ellas.

Las opiniones

SERGIO MAMANÍ, Independiente

Es un problema muy grave porque los usuarios somos los que estamos en la calle. Entiendo la situación, la quita del subsidio es grave y después se va a trasladar al usuario final, seguro. Que tengan una consideración de la gente. Que nos den respuestas.

FABIÁN ALFARO, Independiente

Esta es una medida difícil de entender. Las internas que hay en el manejo del subsidio les repercute mucho más a ellos que a nosotros. Notablemente hay algún interés por detrás de todo esto, para que una empresa pare de esta manera, hay algo más por detrás.

JOSÉ ARIAS, Jubilado

Me parece que no corresponde porque perjudica al vecino. A mí no me afectó porque yo no utilizó el colectivo, pero sé que son muchas las personas afectadas por esta medida. Desconozco los fundamentos que se toman para fijar el cobro de una tarifa.

GRACIELA GONZÁLEZ, Empleada

Me parece mal lo que hacen porque si estuvieron recibiendo subsidios durante tanto tiempo tendrían que asumir también ellos el costo de renovar las unidades, de mejorar el servicio para nosotros. Los perjudicados siempre somos nosotros.